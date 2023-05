Ante la advertencia de los expertos de que se viene una temporada seca por el Fenómeno de El Niño, que tiene una posibilidad de convertirse en lo que llaman un ‘Super Niño’, hay preocupación por lo que pasaría con la generación de energía ante la disminución en los niveles de los embalses.



Sin embargo, aunque desde EPM reconocen que un Fenómeno del Niño no es una buena noticia, en especial para una empresa que genera energía, hay optimismo para mitigar su impacto gracias a la entrada en operación de Hidroituango con sus dos primeras turbinas, que están generando sin inconveniente.



Así lo indicó Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, quien indicó que la central está aportando cerca del 5.5% de la energía nacional con ambas turbinas, que producen en promedio 12 gigavatios por día (GWh/día).



“Esto se va a duplicar con la entrada en operación de las unidades 3 y 4 (antes de noviembre) y esto va a llegar en un momento donde Colombia, casi con el 90% de certeza, va a estar en presencia de un Fenómeno de El Niño”, expresó Carrillo.



Recordó el directivo que Hidroituango es un embalse que casi queda a filo de agua, o sea que no va a tener una consecuencia por el Fenómeno de El Niño y se va a poder operar las cuatro unidades.



Sin embargo, indicó Carrillo que ante la imposibilidad de saber cuánto pueda durar y cómo será el comportamiento de los usuarios, las preparaciones que ha hecho EPM son esperando que sea “un fenómeno de El Niño no tan largo”.



En cuanto a los embalses de EPM, estos están en promedio en el 67 por ciento, lo que genera tranquilidad.



“Pero recordemos que en esto no somos tan autónomos como quisiéramos y las señales las tiene que dar el Gobierno Nacional. Nosotros creemos que el sistema eléctrico colombiano hoy tiene la capacidad de responder, en hidroeléctricas, en los proyectos solares que están entrando, en las térmicas de respaldo, o sea, yo no veo, en lo personal, una posibilidad de razonamiento en el corto plazo”, afirmó el gerente de EPM.



Tarifas y nivel de los embalses

Aunque históricamente el Fenómeno de El Niño ha estado vinculado a un mayor precio de energía, EPM sigue explorando en este momento la posibilidad de congelar las tarifas por el año 2023 en respuesta a una situación del país.



“Pero ojalá el Fenómeno de El Niño, no atente contra ese sentido”, puntualizó Carrillo



Por su parte, la empresa XM indicó que en abril el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica en Colombia se ubicó en un 62.11% del volumen útil, 1.86 puntos por debajo del mismo mes del año 2022 (63.97%).



En cuanto a regiones hidrológicas, los embalses de Antioquia alcanzaron 71.2% de su volumen útil, seguido por Centro con 67.4%, Valle con 65.3% Caribe con 60.4% y Oriente con 39.0%.



El Peñol, por ejemplo, que es el que más capacidad útil tiene (4,107.96 GWh) reportó un 76 % de capacidad en abril.

“Durante el mes de abril los aportes hídricos se ubicaron en 113.6% por encima de la media histórica, lo que permitió cerrar el mes con las reservas del Sistema en un 62.11% del volumen útil del embalse”, expresó Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM.



