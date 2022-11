En las últimas horas se conoció en Medellín un video en el que, al parecer, un hombre, que hace parte de la manifestación que adelantan comunidades del área de influencia de Hidroituango a las afueras de EPM, saca un arma de fuego de una carpa y la mete en un costal.



Desde el pasado miércoles, 16 de noviembre, 17 asociaciones de municipios del Occidente, Norte y Bajo Cauca de Antioquia protestan en la zona del parque de los Pies Descalzos por los incumplimento que, dicen, ha tenido EPM en sus comunidades.

En carpas y con ollas comunitarias, decenas de personas esperan que la junta directiva de EPM se siente en una reunión con ellos.



Sobre el video, que se dió a conocer este viernes en Medellín el acalde Daniel Quintero señaló que: "Estamos muy consternados por el video en el que al parecer hay una persona con un fusil. Hay que decir que estas personas, entre los que puede haber infiltrados, estaban pidiendo una reunión conmigo".

Autoridades investigan si grupo de personas que adelanta protesta en las afueras de EPM estarían armadas, analizan además este video para tratar de esclarecer. Denuncian que estarían portando armas largas. pic.twitter.com/3nF7YiD2pI — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 18, 2022



El mandatario indicó que está presto a reunirse con los manifestantes, pero bajo condiciones de respeto, no agresión y violencia. Además, dijo que está por verse bajo qué condiciones de seguridad se pueda realizar el encuentro.



Ahora hay que ver en qué condiciones de seguridad se puede hacer esa reunión. Estoy dispuesto a reunirme con todas las personas que sea necesario, pero bajo el respeto, la no agresión y la no violencia".



Por su parte, Milena Flórez, presidente del Movimiento Ríos Vivos -organización que está al frente del proyecto-, expresó que: "Nos parece una irresponsabilidad de Daniel Quintero, lo que es ve es que es un montaje. Nos siguen estigmatizando, siempre ha pasado lo mismo cuando estamos en protesta":



Y agregó: "Entre los que estamos acá hay muchos amenazados y nos siguen estigmatizando con eso. ¿Por qué no viene y nos demuestra que estamos armados?".



La líder reiteró que los integrantes de movimiento son campesinos y que, de ninguna manera, no se trata de grupos armados o delincuentes. "Nos estigmatizan como proceso social por estar en contra del proyecto", agregó.



Por el momento, la protesta se mantiene porque, según la organización, no se han escuchado las peticiones que le hacen a EPM. "No vamos a activar la mesa que no ha funcionado por más de 18 meses y con la que no hemos tenido soluciones en el territorio", respondió Flórez al preguntarle por la respuesta que dio esta semana Jorge Carrillo, gerente de EPM, quien dijo que el movimiento conoce cómo activar los mecanismo de diálogo que se han establecido con la emporesa.



Quintero fue enfático en que "Nosotros siempre hemos estado muy dispuestos al diálogo".



MEDELLÍN