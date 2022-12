Lo único que hace falta para que las dos primeras turbinas de Hidroituango comiencen a generar energía de forma constante es completar la evacuación de cerca de 3.500 personas de poblaciones en cuatro municipios en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia, aguas abajo del proyecto.



Se cumple un mes desde que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ordenó la medida preventiva y lo cierto es que la tarea ha sido más compleja de lo esperado.

En las primeras reuniones del consejo departamental de gestión del riesgo se acordó que la evacuación se adelantará para el momento en que se realice la prueba de rechazo a máxima potencia en las dos unidades. Y aunque para este momento todo está listo en Hidroituango para que eso se dé, faltan por definir asuntos logísticos y, sobre todo, convencer a una comunidad reticente de realizar el proceso.



En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, reveló algunos detalles desconocidos sobre lo que será el proceso de evacuación.



“Estamos planteando que, para cada una de las unidades, se haga la prueba que hace falta y las evacuaciones se harían por horas. Eso tomaría unas 4 o 5 horas por máquina. Entonces podrían ser dos evacuaciones, en días diferentes, por este tiempo”, explicó el mandatario.



Quintero recalcó que actualmente se está trabajando con las comunidades, juntas de acción comunal y alcaldías para logra que las evacuaciones sean efectivas y comunidades a tiempo.



“Ellas van a ser informadas a tiempo sobre qué día y a qué hora se van a hacer, se hace la prueba, se les informa el resultado y vuelven a su territorio. Estamos hablando de cerca de 3.500 personas que serían evacuadas en cuatro municipios”, añadió.



Y sobre una eventual evacuación definitiva, aspecto que ha sido mencionado por el director de la UNGRD, Javier Pava, aclaró que las personas aguas abajo serán “evacuadas el periodo de pruebas y luego pueden retornar a su vida normal. Todos los territorios que quedan aguas debajo de una represa tienen sistemas de alarma en caso de que algo llegase a pasar. Se han hecho simulacros permanentes. Si se llegan a activar, ellos saben cómo actuar”.



En cuanto a las fechas, dijo que la evacuación se adelantará en las próximas tres semanas. “Esa es la estimación. Como son dos unidades, cada una va reclamando sus propios tiempos. Cuando estemos listos para hacer la prueba para la unidad uno y se hayan logrado los acuerdos con las comunidades ahí se hará”, comentó Quintero.



Y reiteró que el proyecto es seguro y que EPM no duda de la estabilidad y control de este. “A pesar de que es un proyecto seguro, que tiene 3.000 sensores, blindajes, reforzamientos y que tiene tres filtros de cierre de seguridad, nosotros acatamos la decisión de hacer la evacuación como un requisito formal interpuesto para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, puntualizó.



Comunidades no quieren evacuar



Precisamente, el pasado 30 de noviembre, día en que EPM informó la entrada en operación comercial de las dos unidades de Hidroituango, el presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó su paso por Medellín para conversar con el alcalde Quintero sobre el proyecto.



En una reunión privada, que se extendió por más de 4 horas, el presidente Petro recibió un informe detallado sobre las condiciones de seguridad del proyecto y Quintero, por su parte, reiteró el acatamiento de las instrucciones de la UNGRD.



Desde esa entidad, su director Pava reiteró el pasado jueves la importancia de realizar las evacuaciones aguas abajo como medida de precaución y protección de la vida.



“Si una actividad puede generar un riesgo del cual no hay una certeza científica de cómo se va a comportar y existe esa incertidumbre frente a eso, tomemos las medidas de precaución, y esto no quiere decir que algo malo vaya a suceder, tal vez no ocurra nada, pero si llega a suceder aquí hay unas responsabilidades y es la misma constitución habla de un principio de precaución”, señaló el funcionario.

El corregimiento de Puerto Valdivia es el primer caserío aguas abajo de Hidroituango.

En cuanto a la preparación de las evacuaciones, Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, informó que actualmente se encuentran acompañando ese proceso con los consejos municipales de gestión del riesgo, la UNGRD y EPM.



“Con los consejos municipales de gestión del riesgo se están haciendo las reuniones para identificar cuáles son las poblaciones que van a estar en este proceso, para darle cumplimiento a la resolución de la UNGRD”, indicó Gómez.



Y agregó que: “En los próximos días se va a tener un consejo departamental de gestión del riesgo para presentar esta información y con ellas el proceso que defina EPM para estas comunidades y una posible fecha para la realización de estas pruebas”.



Sin embargo, donde aún persisten dudas sobre la evacuación es, precisamente, en las comunidades que tendrán que acatar la medida que será ordenada por los alcaldes de Ituango, Briceño, Valdivia y Tarazá.



“Acá la gente no quiere evacuar, dicen que no hay garantías, aunque hay mucha gente con temor. ¿Nos dañan las casas, nos pasa algo, se pierden las cosas y quién nos va a responder? Es algo preventivo, por 7 horas, pero la gente qué se va a llevar para allá. Si se quedan acá (en las casas), en caso de que pase algo, están a tiempo de sacar algunas cositas”, dijo Yeison Ladeu, líder comunitario de Puerto Valdivia, en diálogo con EL TIEMPO.



El líder aseguró que uno de los principales problemas para la evacuación es que aún persiste la desconfianza de la comunidad hacia Empresas Públicas. “Envían a una empresa que no quieren, que no ha pagado a muchas personas, que no ha indemnizado, la empresa que tenía un pueblo sin salud, sin educación, sin puente, sin deporte. ¿Cómo le van a creer?”, señaló.



Y añadió: “Las personas trabajan para conseguir sus cosas y las cuidan y las quieren. Por eso, piensan que en situaciones como esta es mejor estar con sus comodidades y sus pertenencias que estar por allá esperando que lleguen donaciones, ropa y comida”.



En ese mismo sentido se pronunció Mauricio Madrigal, vicepresidente del Movimiento Ríos Vivos. “En 2018, cuando las personas volvieron a sus casas vieron que se habían robado cables de luz, ventanas, puertas, camas, televisores. ¿Entonces quién va a responder? Ellos no van a salir hasta que no les dan garantías”, afirmó Madrigal.



Este diario ha intentado comunicarse con los alcaldes de Valdivia y Tarazá, que son las poblaciones más afectadas por la evacuación, pero hasta el momento no han contestado las llamadas que se les han hecho.



Se espera que en los próximos días se definan los aspectos logísticos y, sobre todo, se logre generar tranquilidad en las comunidades aguas abajo de Hidroituango, para realizar la evacuación preventiva. Así, el proyecto de generación más importante del país podrá empezar a entregar energía limpia a todo el país.



