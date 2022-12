Antes de las 8 de la mañana llegaron los primeros buses a los diferentes sectores de Puerto Valdivia para iniciar la evacuación de pobladores aguas abajo de Hidroituango.



En total, se espera que cerca de 5.220 de sectores de Ituango, Briceño, Valdivia y Tarazá permanezcan por fuera de sus casas durante 6 horas mientras se realiza la prueba de rechazo de carga con máxima potencia en las unidades 1 y 2 del proyecto hidroeléctrico.

Con esto, las primeras unidades de generación de energía cumplirán con todos los requisitos para iniciar la operación comercial continua y así poder iniciar la venta de energía al Sistema Interconectado Nacional.

Uno a uno fueron saliendo de sus hogares. Foto: Jaiver Nieto

La evacuación se da en cumplimiento a las resoluciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que ordenó el proceso en aras de garantizar la protección de la vida y prevenir cualquier tipo de riesgo ante el inicio de operaciones en la central.



Cientos de hombres, mujeres, adolescentes y niños salieron de sus casas con morrales al hombro y algo de incredulidad rumbo a uno de los 17 puntos de encuentro que se definieron entre EPM y las comunidades.



"No queríamos evacuar, pero al ver que no iba a quedar nadie decidimos salir. Uno no sabe que pueda pasar", comentó un hombre a EL TIEMPO desde uno de los buses.

En buses fueron llevados a los puntos de encuentro. Foto: Jaiver Nieto

El coliseo de Puerto Valdivia es uno de los principales puntos de concentración. Allí se esperaban cerca de 600 personas. Sin embargo, llegaron unas 150.



"Muchas de las personas quisieron desplazarse para sus fincas para estar más tranquilas, otros aprovecharon para hacer diligencias personales", comentó Libardo Zapata, presidente de la Junta de Acción Comunal Puerto Valdivia.



Allí se desarrollan actividades lúdicas con niños y jóvenes de la comunidad, hay atención psicológica y se prepara una olla comunitaria en la que se cocina sancocho y marranada.



"No lo estamos viendo como una evacuación. Lo vemos como una integración navideña. El ambiente estaba un poco tenso, pero EPM empezó a trabajar con las juntas de acción comunal y a llegar mejor a la gente. A mejorado el acercamiento", agregó Zapata.

Los niños pasan la evacuación en medio de juegos. Foto: Jaiver Nieto

No todos los sectores de Puerto Valdivia fueron evacuados. La zona de 'El Alto', por donde pasa la carretera nacional que comunica a Medellín con la costa Caribe, permanece habilitada y el comercio funciona con normalidad. Allí los habitantes fueron espectadores de la evacuación de sus vecinos que habitan en la ribera del río Cauca.



Por su parte, EPM informó que a las 9 de la mañana inició la prueba de sincronización y rechazo de carga con potencia máxima en la unidad 1. Sobre las 11:000 a.m. se realizará el mismo procedimiento en la unidad 2.

En el coliseo de Puerto Valdivia que prepara comida para los pobladores evacuados. Foto: Jaiver Nieto

En la zona hace presencia personal del EPM, el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia, la Cruz Roja, la Defensa Civil, autoridades locales, bomberos, Ejército y Policía Nacional.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

EL TIEMPO MEDELLÍN