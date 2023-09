El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció este miércoles, 13 de septiembre, una nueva demanda por parte de la Sociedad Hidroituango contra Empresas Públicas de Medellín por el incumplimientos en la entrada en operación de la unidad 8 de generación de energía.



La decisión se tomó después de que el gerente de EPM, Jorge Carrillo, rechazó en una misiva la propuesta que hizo el mandatario departamental para dar por terminado, de manera anticipada, el contrato BOOMT que firmó la empresa con la Sociedad en 2011 para la construcción y operación de Hidroituango por 50 años.

La propuesta de arreglo se presentó el pasado julio a cambio de dar por terminados los procesos legales que cursan actualmente en un Tribunal de Arbitramento en contra de la empresa de servicios públicos por los incumplimientos en los hitos de la mega obra.



La Sociedad Hidroituango pide que EPM le pague los millonarios recursos que ha dejado de recibir ante los retrasos en el inicio de operaciones de las ocho unidades de generación en los últimos años.

La central hidroeléctrica tiene dos unidad en funcionamiento actualmente. Foto: EPM

"La carta fue respondida por el gerente de forma displicente. No sabemos si conoció esa respuesta la Junta Directiva, pero es claro que en esa carta desechan cualquier posibilidad de arreglo", dijo Gaviria este miércoles sobre la propuesta presentada.



La motivación del arreglo entre las dos firmas radica en que un peritaje financiero presentado por EPM calculó un valor presente neto negativo del proyecto en 960 millones de dólares a 50 años. Y a 70 años, un VPN negativo de 863 millones de dólares.



"Es decir que la central nunca producirá beneficios económicos para Hidroituango S.A. y por el contrario, sus pérdidas serán millonarias. No puede ser que en 50 años de operación de la hidroeléctrica EPM gane miles de millones de dólares, mientras que sus socios no reciben un solo peso”, afirmó en su momento el gobernador.

La gobernación de Antioquia es propietaria del 52,88 por ciento de las acciones de la sociedad Hidroituango. Foto: Empresas Públicas de Medellín

Es importante recordar que la gobernación de Antioquia —a través del IDEA— es socio mayoritario de la Sociedad Hidroituango, dueña del mega proyecto. EPM, por su parte, posee el 46,3 por ciento de las acciones.



Ahora con la negativa de arreglo, la Sociedad Hidroituango presentará una nueva demanda por el hito 10 —el cual señalaba que la unidad 8 debía entrar en operación comercial antes del 24 de junio—, que se suma a las demás acciones legales interpuestas previamente por los otros hitos.



Según cálculos de la gobernación, las pretensiones económicas en el Tribunal están entre los 3 y los 4 billones de pesos. El gobernador Gaviria espera que el próximo noviembre se conozca una primera decisión al respecto.



También se analiza la presentación de una demanda por desequilibrio económico del contrato y una terminación anticipada del mismo, decisión que se podría tomar por parte de la Sociedad en los próximos días.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

