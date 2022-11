A la par de conocerse la solicitud del presidente Gustavo Petro sobre la evacuación de la población antes de prender las turbinas de Hidroituango, el alcalde Daniel Quintero aseguró que así será, mientras perdió tiempo para realizar pruebas sin ser sancionados.

"Así se hará señor Presidente. Esperamos tener éxito en el próximo PMU sobre estas medidas y, en especial, sobre el tiempo adicional solicitado para realizar las pruebas sin ser sancionados”, escribió Quintero en Twitter.



El respaldo ocurre horas después de que dijera no estar recibiendo el apoyo que esperaba del Gobierno Nacional, especialmente de las ministras de Minas y Medio Ambiente.

"No hemos recibido de parte del Gobierno Nacional el apoyo que esperábamos, en especial de la ministra de Minas y la ministra de Medio Ambiente lo que hemos visto es como una especie de presión para que corramos en el proceso. No vemos el apoyo de estas ministras a pesar de que sabemos que el presidente está de acuerdo en que haya pruebas, pero ellas de alguna manera, pareciera que quisieran que sancionaran a EPM", dijo el martes Quintero.



Las pruebas a las que hace referencia son con agua dinámica que iniciaron esta semana y que, según lo informó en rueda de prensa el gerente de EPM, Jorge Carrillo, podrían estar antes del 30 de noviembre si todo sale bien.



"Las ocho semanas de las que habla las pruebas sugeridas por el board de expertos corresponden a un escenario. No vamos a hacer nada que implique poner en riesgo a las comunidades. Esa es la fecha (30 de noviembre) si todas las pruebas salen perfectas", comentó Carrillo en la mañana del pasado miércoles.

Esta es la unidad de generación 1 Foto: Alejandro Mercado

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya había anunciado que se realizarán simulacros de evacuación en las comunidades aguas abajo de Hidroituango.



"De acuerdo con información de EPM, estamos en una etapa sensible del proyecto, que genera escenarios complejos. Por esto, consideramos necesario tomar medidas adicionales exageradas de precaución, por si llegase a suceder algo que escape de control", explicó el director de la UNGRD, Javier Pava.



Junto al anuncio del presidente Petro, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, informó haberle dado instrucciones al director de Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Jaime Enrique Gómez, para que esté atento a lo que pueda ocurrir con las comunidades aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.

Se espera que las dos primeras unidades de generación de Hidroituango inicien operaciones antes del 30 de noviembre, fecha límite para cumplir con el compromiso adquirido con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



