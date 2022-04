Más inquietudes que certezas rondan a Hidroituango desde aquel 28 de abril del 2018, cuando se taponó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) ocasionando retrasos en el cronograma e incrementos en el costo del megaproyecto que promete generar el 17% de la energía del país.



En los últimos meses comenzó a tomar fuerza la fecha del 26 de julio como fecha en la que comenzaría a operar la primera de las ocho turbinas que tendrá la central, para luego, entre octubre y noviembre poner en funcionamiento la segunda.

Sin embargo, en un debate realizado esta semana en la Asamblea departamental, EPM dio a entender que esa fecha no se cumplirá.



William Giraldo, vicepresidente de Proyectos de Generación de EPM, respondió a los diputados que la fecha de entrada en operación es el segundo semestre de este año, asegurando que no se incumplirá el compromiso adquirido con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de poner en funcionamiento las dos primeras unidades de generación antes del 30 de noviembre de este año y otras dos antes del 30 de noviembre del 2023, so pena de incurrir en una millonaria multa.



Sobre las estas dos primeras unidades de generación que deben comenzar a funcionar este año, el experto contó que los concretos están completamente terminados y que estarán armadas para mitad de este año.



#AsambleaHoy @luispelaezj citante debate @hidroituango: "Existe inconsistencia desde lo técnico y político ¿A quién creerle? Al cronograma que dice @QuinteroCalle en redes, sobre la iniciación el 26 de julio o a lo técnico y lo que exponen hoy que no tienen una fecha específica". pic.twitter.com/VusvKzlz2T — Asamblea Departamental de Antioquia (@asambleadeant) April 26, 2022

“Pero, para poner una máquina en servicio se necesitan otras cosas: que pase el agua y las pruebas de puesta en servicio, que se demora unos dos o tres meses”, contó.



No es lo único. A esto se suman las dificultades con los codos superiores de las unidades 1 y 2 debido al paso del agua por esos túneles, que “se comió la roca” y los terminó destruyendo.



“Tuvimos que llenar todo eso con 66.000 m3 de concreto y tomamos la decisión de hacer un revestimiento en metal para poder librarnos del problema de la seguridad del macizo. Ahí tenemos dificultades porque nunca habíamos colocado virolas, que son las cubiertas metálicas, con el embalse lleno. Eso hace que haya filtraciones hacia estos pozos y el agua no nos deja aplicar soldadura. Por eso hemos entrado en retrasos sucesivos que nos han impedido seguir soñando con que entraremos en servicio a mitad de año”, contó Giraldo.

Puntualizó el encargado del proyecto que se hará una revisión con firmas expertas en estos 15 días, para luego sacar el cronograma oficial con fechas exactas de entrada en operación.



Por su parte, algunos de los diputados que tomaron la palabra en el debate criticaron que se propusiera una fecha (26 de julio) para luego no cumplirla.



"No puede ser que las redes sociales y el afán de hablar primero nos lleve a desinformar, es una ligereza del Alcalde de Medellín decir que empezarán a funcionar dos turbinas el 26 de julio. Hoy no hay una fecha clara, esas ligerezas son las que generan daño a la opinión pública", expresó el diputado Jorge Correa.



De otro lado, EPM dio a conocer los objetivos de la megaobra para este año, los cuales son: verificación del sistema de alerta temprana; cierre de túneles de desvío; verificación y actualización de alcances sistema de monitoreo; actualización de reglas de operación; limitar nivel máximo del embalse; y adecuación de sistema de monitoreo de filtraciones.



Los túneles afectados

Precisamente sobre los túneles involucrados en la contingencia, Giraldo explicó que hace aproximadamente un mes terminaron de taponar la GAD, la cual quedó completamente clausurada con tapones de 22 metros de concreto.



En este túnel, en 2021 se pusieron las dos compuertas de 300 toneladas que habían quedado desplazadas por el paso del agua por casa de máquinas durante 271 días.



Sobre el túnel derecho, que fue el que se destaponó el 12 de mayo del 2018 generando la avenida torrencial en Puerto Valdivia, Giraldo contó que hay tranquilidad en ese aspecto, pues ya se han instalado 64 micropilotes, los cuales están inyectando con lechada y resina.



Interior de la casa de máquinas de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto

"Lanzaremos unas esferas que formarán un pretapón que nos permitirá desviar el agua hacia el túnel de descarga intermedia y así poder ingresar por el túnel izquierdo para hacer el tapón definitivo”, explicó el encargado de Hidroituango



Agregó Giraldo que estos son ejercicios que nunca se han hecho y que tienen muchas dificultades y por eso los retrasos en este asunto.



Aclaró, sin embargo, que estos trabajos no hacen parte de la ruta crítica del proyecto, "pero que sí sabemos que lo tenemos que cerrar para subir el embalse a la cota 420 y poder poner las ocho máquinas en servicio y disminuir los riesgos para las comunidades aguas abajo".



Con corte al 31 de marzo, Hidroituango tiene un avance general del 87,7 por ciento. La primera etapa sola (unidades de 1 a 4) está en un 92% de avance, mientras que la segunda es estima en un 82 por ciento de avance.



"Todos los recursos están enfocados en poner en servicios las cuatro primeras unidades, a eso le estamos apuntando", manifestó el vicepresidente de proyectos de generación de EPM.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10