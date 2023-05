El pasado miércoles 10 de mayo se venció el plazo para los interesados en participar en la solicitud pública de ofertas realizada por EPM para la construcción de las obras civiles finales de Hidroituango, que estuvo abierta desde el 24 de abril.



Este proceso tiene que ver con el proceso para elegir el consorcio encargado de terminar Hidroituango construyendo las últimas cuatro unidades de generación, lo que es llamado como etapa 2.



Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, informó que 12 firmas pagaron los derechos a participar en el proceso (dos millones de pesos no reembolsables) para hacerse cargo de construir las unidades de la 5 a la 8 de la megaobra.



Asimismo, indicó que son más los interesados en este proceso que en el primero, que fue declarado desierto en el que solo se presentó un oferente.



Este viernes 12 de mayo, se realizará una visita técnica con las empresas que adquirieron el derecho: Yellow River CO LTD, China Gezhouba Group Company Limited, Schrader Camargo S.A.S, Powerchina Limited Colombia, Mincivil S.A., Coninsa Ramon H. S.A., Boscore S.A., AG Construções e Serviços S.A., Todini Costruzioni Generali S.P.A., Constructora Conconcreto S.A., Impresa Pizzarotti & CSPA e Ingema S.A.

"El propósito de este recorrido es conocer el estado actual de la obra, las actividades a desarrollar y las condiciones y los requisitos de participación para este proceso", expresó Carrillo.



Agregó el gerente que dicha visita es obligatoria en este proceso, por lo que quienes no asistan quedarán por fuera de la licitación.



Después de la visita, afirmó Carrillo, continuará la etapa de estructuración y entrega de las ofertas oficiales por parte de las empresas interesadas, lo que se prevé para el 28 de junio.



Los 'peros' de la Procuraduría

Hace unos días la Procuraduría General de la Nación el envió a EPM un documento con una serie de alertas sobre este proceso licitatorio



Aspectos como la valoración de las ofertas, la capacidad financiera de los interesados y el aseguramiento de las obras finales son algunas de las preocupaciones del ente de control.



Sobre el tema, el gerente de EPM aclaró que fue la misma empresa la que solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría en el marco del proceso licitatorio, sin embargo, criticó que dicho documento se haya filtrado.



"Las observaciones siempre las vamos a tener en cuenta, pero llama la atención que información que se le suministró a la Procuraduría hoy esté en medios de comunicación, y era información reservada y eso genera inconvenientes en el proceso", expresó Carrillo.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín