Las últimas horas del colombiano muerto en un puente genovés

El colombiano Henry Díaz, de 30 años, fue una de las 39 víctimas que dejó, el martes pasado, el desplome de un puente vehicular en Génova (Italia), confirmó la Cancillería.

Su hermano, Emmanuel Díaz, comentó a EL TIEMPO que estuvo con Henry el lunes, pues lo llevó hasta el aeropuerto para retornar a Colombia, e incluso en el trayecto pasaron por el puente que se desplomó 24 horas más tarde. “Él me llevó al aeropuerto. Nos despedimos de una forma maravillosa. Lo abracé, lo llené de besos, era como si algo dentro de mí supiera que no nos íbamos a volver a ver”, afirmó.



Luego de llegar a Colombia, en un vuelo de Bogotá a Medellín conoció las noticias sobre la tragedia que había ocurrido en Génova, ciudad cercana a Uscia, pueblo donde se asentaron con su madre desde hace 13 años, cuando llegaron a Italia.



Emmanuel narró que se preocupó por lo acontecido y buscó la manera de hallar a su hermano mayor, pero él nunca respondió sus mensajes y su madre tampoco daba razón de su paradero. Además, amigos de la familia en Italia intentaron localizarlo en hospitales, sin fortuna. La tragedia obligó a Emmanuel a seguir las transmisiones de TV italiana. “En cierto momento, entre los escombros, vi que sacaron nuestro carro amarillo. Lo reconocí. Antes de que se dieran cuenta en Italia que mi hermano estaba muerto, yo lo noté en Colombia”.

Según Emmanuel, Henry era un joven que tenía muchos proyectos para Colombia y siempre tuvo el deseo de ayudar a otros. Esa devoción hizo que se acercara al Inter de Milán, un tradicional club en el que jugaron colombianos como Iván Ramiro Córdoba, quien los ayudó a realizar cenas benéficas con el equipo y así conseguir recursos para niños en su país natal.



“Esto me duele en el alma, pero me alegra saber que él estaba tranquilo en estos tiempos. La muerte llegó y él no se dio cuenta”, dijo sobre su hermano, quien estaba a punto de culminar sus estudios de Ingeniería Mecánica Aérea y que en el momento del accidente transportaba a un conocido por la ciudad.



