Revelan los videos de los momentos de pánico en el helicóptero accidentado en Medellín

Inmóviles, angustiados y con pánico estuvieron los seis pasajeros que iban en el helicóptero que terminó siniestrado en el barrio Manrique, en Medellín.



En las últimas horas, fueron revelados algunos videos del interior de la aeronave después de que esta perdiera el control y quedara atrapada al lado de una torre.





El pasado lunes 26 de febrero se presentó un angustiante suceso en el que seis personas estuvieron en peligro. Afortunadamente, el hecho no tuvo víctimas mortales; sin embargo, se llegó a temer por toda la tripulación.



Según se logra ver en redes sociales, la aeronave tipo Bell 206 y con matrícula HK4810 no pudo despegar de forma correcta y perdió el control.



Al interior de la aeronave se encontraban: un piloto, un copiloto y cuatro pasajeros; tres de ellos eran extranjeros y los otros tres eran colombianos.

Los tripulantes fueron identificados como:



- Sandy Villalobos Marín, de 34 años, de Costa Rica.

- Karen Rivera Picada, de 33 años, de Costa Rica.

- Francisco Salas, de 36 años, de Estados Unidos

- Luisa Fernanda Osorio Jaramillo, de Colombia

- Jaime Andrés Echeverri, de Colombia y copiloto

- Brian Michel Álvarez, de 32 años, de Colombia y quien manejaba el helicóptero.

Videos del pánico en el helicóptero

En los metrajes se logra ver cuando el helicóptero se estrella. Minutos más tarde se les ve a los pasajeros intentando sostenerse de los laterales de la aeronave.



Algunos estaban inmóviles, otros preguntaban por el piloto y algunos llamaron a sus familiares.



En uno de los videos, Francisco Salas, empresario proveniente de Texas, le dijo a su madre que la ama mucho y que se encontraba junto a su pareja, Luisa Fernanda Osorio Jaramillo.



De hecho, Salas le contó a Noticias Caracol: “Yo tenía mi celular, hice una videollamada a mi mamá y a mi papá, y me despedí hasta de mi hermano. Fue un momento muy grave. Solo me quería despedir, decirles gracias a todos”.

Pasajeros del #helicóptero vivieron angustiosos momentos de pánico en #Medellín. Estremecedores videos captan despedidas y llamados a seres queridos mientras quedan atrapados durante dos horas tras una maniobra fallida. ¡La historia detrás del vuelo que pudo terminar en tragedia!

Los relatos de angustia de los pasajeros

“Llega, nos subimos y todo fue muy rápido. Intenta despegar, pero no lo logra y nosotros solo pensamos: ‘Vamos a morir’“, recordó Luisa Fernanda en Caracol Radio sobre los primeros momentos en la aeronave.



“Cuando el helicóptero se queda estable y colgado, el piloto y el copiloto se salieron porque era mucho peso. Bueno, eso pensamos, no sabemos por qué. Esa es la reacción del cuerpo. Nosotros estábamos cuatro atrás con mucho susto, pero no podíamos hacer nada porque si hacíamos un movimiento la parte que estaba atrás empezaba a descender. Era mucha tensión. Deducimos que salieron por el peso”, dijo.



Por otro lado, Francisco Salas también compartió sus momentos de horror.



“Tenía una chica a mi lado, con mucho peso corporal, no tenía fuerza para sostenerse. Me tocó con un brazo agarrarme del helicóptero y con mi otra mano apoyarla durante unos 45 minutos”, recordó Salas a Noticias Caracol.



Y agregó: “Creía que iba a morir”.



Jaime Andrés, quien era el copiloto, contó que le parecía seguro porque siempre había visto este tipo de helicópteros.



"Yo siempre veía y nunca había pasado nada, lo que me daba confianza para montarme e invitarlos a ellos, que no habían tenido la experiencia”, dijo a El Colombiano.



“Quedo expuesto, mirando al vacío. Lo primero que hice fue coger algo más seguro en caso de que se cayera el helicóptero, mientras pedía que amarraran el helicóptero para que no se cayera del todo”, relató al citado medio.



Tras casi dos horas de rescate, los seis pasajeros fueron salvados con vida y solo Jaime sufrió una fractura en una de sus piernas.

#IMPACTANTE. Ocupantes del helicóptero privado que se accidentó en Medellín reveló video del accidente desde dentro de la aeronave.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

