Hay unos 53 derrumbes en el embalse de Hidroituango

Durante la socialización del balance del recorrido realizado por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana por las zonas de influencia de Hidroituango, la veeduría del Movimiento Ríos Vivos aseguró que en la zona del embalse han identificado más de 100 derrumbes en el macizo rocoso.



Al consultar a EPM sobre esta situación, Juan Fernando Morales, coordinador del equipo de Gestión Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, aclaró que sí hay movimientos en masa en esta zona, pero discrepó en el número.

“Hemos hecho, con una firma experta, un análisis de inestabilidad en las orillas o laderas en la zona del embalse y hasta el momento tenemos identificados 53 sitios con afectación de caída de material al embalse”, informó Morales, quien agregó que esto era algo predecible “En cualquier proyecto, cuando se da el proceso de embalsamiento se genera una presión de agua sobre las laderas, que nuevamente cuando el nivel baja, esa presión hace que de forma natural, estas laderas tiendan a caerse en zonas donde no tienen buen material”, explicó el experto.

De igual forma, entregó un parte de tranquilidad pues aseguró que este fenómeno no reviste gravedad y que desde EPM tienen un plan de monitoreo y seguimiento permanente en los 53 sitios.



¿Pero qué tanto material está cayendo? Morales aseguró que el volumen no es significativo. “El embalse en este momento tiene un volumen de más o menos 2.000 millones de metros cúbicos de agua de los cuales, lo que ha caído de material no llega ni al millón de metros cúbicos”, dijo el coordinador ambiental.



Por su parte, William Giraldo, vicepresidente de proyectos generación energía EPM, indicó que en el derrumbe ‘romerito’ que está encima de la zona de captación, ya hay una vía que permite la llegada a este lugar.“Allí estamos haciendo un trabajo de reparación para evitar situaciones adversas, el cual va muy adelantado e irá aproximadamente hasta diciembre de este año para lograr estabilizar toda esta zona del derrumbe”, explicó Giraldo.

Procesos con la ANLA

Actualmente, Hidroituango tiene 15 procesos sancionatorios abiertos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Sin embargo, no todos están relacionados con la contingencia del pasado 28 de abril.



“Desde el año pasado, cuando comenzó esta contingencia, hay unos tres o cuatro que se han iniciado referentes a la misma o a eventos relacionados con la contingencia. Los anteriores son todos asociados a procesos constructivos o a situaciones que la Autoridad consideró que no se aplicó correctamente la licencia ambiental o el plan de manejo ambiental”, explicó el coordinador del equipo de Gestión Ambiental de Hidroituango.



En todos los 15 procesos, aseguró Morales, han presentado los respectivos descargos y pruebas para demostrar que sí se hicieron las diligencias ambientales para dichos procesos.



Algunos de los procesos sancionatorios referentes a la contingencia, el más reciente es uno sobre la mortandad de peces aguas abajo del proyecto tras el cierre de las compuertas de captación en enero y febrero de este año, que bajó el caudal del río Cauca a niveles históricos.

Para esto, tanto la ANLA como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, cada una por su lado, le abrió a EPM dos procesos sancionatorios.



De otro lado, hay dos en los que ya hubo fallo final. Este tiene que ver con el primer proceso, que se inició en el 2010, y por el que EPM tendría que pagar 2.419 millones de pesos, según resolvió la ANLA hace pocas semanas.



“Pediremos la nulidad de ese acto administrativo, pero de todas formas sí se va a hacer el pago de la multa”, aclaró Morales.



El otro proceso, pero este en fallo de primera instancia, es por 4.300 millones de pesos y está asociado a la construcción de una vía en el 2013 para acceder a un depósito.

Para esta, EPM hizo uso del recurso de reposición y está a la espera del fallo final.



