Cuando una enfermera fue a visitar a un paciente en una finca en Rionegro, Antioquia, notó algo raro en la mascota: parecía un lobo. Esa duda ha generado hoy una polémica en torno a un animal sobre el cual hoy las autoridades ambientales buscan determinar qué especie es realmente.



“Fuimos informados el 29 de diciembre por parte de una activista Natalia Suárez (la enfermera) que nos indicó la presencia del animal en la vereda El Tablazo de Rionegro. Tiene unas características y similitudes a esta especie”, explicó a este diario, Ricardo Álvarez Zuluaga, director y representante de la Fundación Antioquia Ambiental, la cual trabaja en temas de bienestar animal y delitos ambientales en ese municipio del Oriente antioqueño.

(Le puede interesar: Daniel Quintero: 'Si revocatoria es aprobada, aun sin umbral, me retiro')



Desde ese mismo día se interpuso una denuncia ante la corporación ambiental Cornare. Y es que según los activistas animalistas, el animal que podría ser un lobo, un híbrido o un canino, no estaba en las mejores condiciones y presentaba estrés.



Cornare, acompañado de miembros de la alcaldía de Roinegro y de un etólogo (experto en comportamiento animal), visitaron la finca y evaluaron al supuesto lobo pero no se pudo determinar realmente la especie pues el comportamiento del animal no los dejó acercarse demasiado.



“Sinceramente no sabemos porque con las características morfológicas, del comportamiento, como lo vemos, y basado en nuestra experiencia es nula porque es un animal que no está por acá y lo que necesitamos es acudir a la ayuda científica y realizar pruebas genéticas”, explicó David Echeverri, coordinador de Bosques y Biodiversidad de Cornare.

Facebook Twitter Linkedin

En esta jaula es mantenido el animal. Foto: Cortesía Cornare

(También puede leer: Buscan a una familia que cayó con su carro al río Cauca, en Antioquia)



Con la insistencia del grupo de animalistas y el permiso de los dueños del animal, se buscará ahora que un laboratorio ubicado en California, Estados Unidos, se determine genéticamente si es realmente o no un lobo.



“Eso tiene un protocolo para la toma de muestra y nos dijeron (en el laboratorio) que abrían el 14 de enero y estamos tratando de hablar con ellos para enviar esa información a allá”, detalló Echeverri.



El funcionario de Cornare desestimó que el animal esté en malas condiciones tras la visita al lugar en donde vive con una familia.



“Tiene un espacio considerable, tiene una casa grande, no lo vimos amarrado ni con magulladuras, ni en una condición de estrés, el animal juega con los propietarios. Le encanta que lo peinen”, agregó Echeverri.



Sin embargo, la Fundación Antioquia Ambiental quiere lo mejor para este animal y busca que se determine realmente su especie pues de ser un lobo debería estar en un zoológico u otro lugar más adecuado.



“Al animal lo ingresaron al país hace 8 años y es materia de investigación por parte de la autoridad porque en Colombia no hay ningún registro de que haya ingresado de manera legal un lobo y eso queda pendiente”, expresó Álvarez Zuluaga, quien espera junto con un grupo de animalistas que se determine la verdad y las reales condiciones de salud del animal.



(Le sugerimos leer: Así es la nueva rotación del pico y placa en Medellín y el valle de Aburrá)

vídeo en el cual se aprecia a un Lobo en estado doméstico que, al parecer estaría bajo cautiverio en una finca de la vereda El Tablazo en el municipio de Rionegro. @cornare pic.twitter.com/y6Ry4vXgfW — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 30, 2021

Cabe recordar recordar que en la primera visita realizada por Cornare y la Policía Nacional, el propietario del animal indicó que se trata de un perro (perro lobo checoslovaco) y que ingresó legalmente al país en un vuelo comercial.



Esta información, según Cornare, ya fue requerida de manera oficial y será contrastada con los registros de ingresos de animales al pais para las fechas indicadas.



“En caso de que todo el proceso concluya que se trata de un lobo silvestre y que ingresó ilegalmente al país, se iniciará con todo el procedimiento sancionatorio ambiental y penal del caso”, puntualizó Echeverri López.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-En Cartagena asesinan a guía turístico en el sepelio de su madre



-Así fue el rescate de delfín rosado que llevaba un mes atrapado en un río



-El historial criminal del secuestrador de la colombiana Lina Cruz en México