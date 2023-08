Por 56 horas el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, la Fuerza Aérea Colombiana, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y otros organismos de socorro trabajaron incansablemente para apagar el basto incendio que se presentó durante este fin de semana en un sector rural aledaño al túnel de Oriente.



Las llamas de hasta 12 metros de altura —que sobrepasaron las copas de los árboles— amenazaron con extenderse más allá de las 30 hectáreas de vegetación que resultaron incineradas. Tras dos días de intensas labores, se logró el control total del fuego.

Sin embargo, este apenas fue uno de los otros 34 incendios forestales que se han registrado en Medellín durante lo que va del mes y que fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos.



En lo corrido del año se han registrado 123 conflagraciones en la capital antioqueña y en todo el departamento el dato está en 445. Se trata de una cifra que llama la atención de autoridades y expertos en el departamento por cuenta de las graves afectaciones ambientales que generan.



La alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño —en plena temporada de menos lluvias—, sumada a la acción de los seres humanos en la naturaleza explican, en buena medida, el panorama actual de los incendios en Antioquia.

En 2023, el reporte ha sido de 445 incendios y quemas de cobertura vegetal en Antioquia. Foto: Dagran Antioquia

Incendios intencionados

Los incendios que hemos visto en el Valle de Aburrá, la gran mayoría, se da por la intervención antrópica (humana) FACEBOOK

En diálogo con EL TIEMPO, Inés Elvira Hernández, coordinadora de cambio climático y gestión integral del riesgo de Corantioquia, explicó que la disminución de las lluvias en los últimos meses —con relación al promedio mensual— conlleva a un aumento en la probabilidad de ocurrencia de incendios de cobertura vegetal y el desabastecimiento del recursos hídrico.



En ese sentido, la geóloga detalló que actualmente en algunas regiones de Antioquia y el Valle de Aburrá se puede observar que el suelo está seco; y el pasto, quemado y amarillo, por lo que cualquier tipo de factor antrópico (producido por la actividad humana) o natural puede generar a una conflagración.



"Los incendios que hemos visto en el Valle de Aburrá, la gran mayoría, se da por la intervención antrópica (humana). Se prende fuego y los vientos van aumentando la capacidad hasta que se sale de las manos", aseguró Hernández.



En la mayoría de los casos, dijo la experta, este tipo de acciones son intencionales, con personas que buscan afectar los bosques, aumentar la frontera agrícola y ganadera o quemar basuras y residuos durante la temporada seca.



En otras situaciones los incendios se pueden dar de manera involuntaria con fogatas que se salen de control en las zonas rurales —durante paseos y actividades en el campo— o con vidrios y latas que no se disponen en los lugares correctos.

Entidades operativas y consejos municipales de gestión del riesgo trabajan en la extinción de las conflagraciones presentadas en Santa Fe de Antioquia, Abriaquí, San Luis, El Peñol, Marinilla, Caramanta y Guarne. pic.twitter.com/3JW4cMkx1d — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) August 9, 2023

Según informó El Colombiano, cerca a la conflagración que se presentó el pasado fin de semana en el sector del túnel de Oriente las autoridades encontraron seis bidones de gasolina que habrían sido utilizados para causar las primeras llamas.



Sin embargo, fuentes del Dagrd le dijeron a este diario que hasta el momento la entidad no ha interpuesto alguna denuncia formal sobre el caso. La Policía Metropolitana, por su parte, no a confirmado si existe alguna noticia criminal relacionada con el tema.



La geóloga Hernández, quien suele acompañar recorridos entre diferentes entidades posterior a los incendios, señaló que en muchas ocasiones es muy complejo identificar a las personas que inician las llamas porque no hay suficientes evidencias o testigos.



La situación más clara de reconocer es cuando se presentan quemas en predios privados en los que se podría adelantar un proceso sancionatorio.

Ante la probabilidad de que esta temporada seca se extienda hasta el próximo año, hemos previsto la movilización de carros sisterna hacia municipios con mayor riesgo de desabastecimiento de agua. Las alertas se concentran en el Norte de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio. pic.twitter.com/5FnfrK82sj — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) August 10, 2023

En ese sentido, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria expresó este jueves que "el llamado es a la denuncia, no callar ante una situación de estas. El daño es gravísimo y puede poner en riesgo personas, viviendas y patrimonio económico de personas".



Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia reconocieron que este tipo de situaciones requieren de investigaciones y seguimiento por parte de las autoridades en cada municipio.



Lo que sí es claro es que los impactos ambientales son graves. No solamente se afecta la flora nativa y la fauna que no alcanza a salir. Las cenizas también llegan a los recursos hídricos y la recuperación de los bosques puede tardar un largo periodo.

Bomberos de Medellín atienden incendio forestal en zona rural de la ciuda Foto: Dagrd

Medidas y recomendaciones

Para hacer frente a los incendios forestales, las autoridades en Medellín y Antioquia anunciaron una serie de medidas y recomendaciones que se adelantarán en las próximas semanas para minimizar los riesgos por las conflagraciones.



En Antioquia, por ejemplo, la Gobernación actualizará el decreto que crea la Comisión de Control de Incendios de cobertura vegetal con la finalidad de reunir a sus participantes en la mayor brevedad posible y fortalecer la capacidad de respuesta.



De igual manera, entre la secretaría Privada, el Dagran y la Fuerza Aérea Colombiana se adelantará un estudio que permitirá determinar si los helicópteros de la Gobernación pueden ser equipados con 'bambi bucket' para atender incendios. Se trata de un sistema que permite descargar agua desde el aire para controlar las llamas.



También se ha previsto la movilización de vehículos cisterna hacia los municipios con mayor riesgo de desabastecimiento y se fortalecerán las campañas comunicacionales de prevención para que los los ciudadanos en Antioquia también contribuyan a evitar este tipo de emergencias.



Actualmente, hay siete incendios activos en zonas del Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá. El Dagran tiene, además, tres subregiones en alerta por posible desabastecimiento de agua, las cuales son Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

Según el pronóstico de amenaza por incendios de cobertura vegetal del Ideam, para este 10 de agosto dos municipios del departamento están en alerta roja (Abejorral y Fredonia), hay siete en naranja (Abriaquí, Caramanta, Valparaíso, Montebello, Santa Bárbara, Peñol, San Luis) y 31 en alerta amarilla. En su mayoría están ubicados en el Suroeste, el Oriente y el Valle de Aburrá.



Desde la secretaría de Medio Ambiente de Medellín hicieron un llamado a la ciudadanía que visita las zonas rurales de la ciudad para que "hagan un buen uso de los residuos que puedan generar un incendio posterior”, expresó Lina Rendón, subsecretaria de Recursos Naturales Renovables.



Se espera que en los próximos meses las autoridades anuncien oficialmente el inicio del fenómeno del Niño, por lo que el riesgo de ocurrencia de un incendio forestal puede ser aún mayor. De ahí la importancia de acatar las recomendaciones y denunciar cualquier tipo de actividad criminal.



