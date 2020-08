‘Hay poca probabilidad de adquirir covid-19 al viajar en el metro'

Viajar en el metro de Medellín genera baja probabilidad de tener un contagio por covid-19. Así lo aseguró un estudio de la Universidad Nacional en el que se reveló, además, que, por el contrario, en las busetas la probabilidad es más alta.



Para llegar a esta conclusión, el profesor ydoctor en Ciencias Aplicadas, Jairo Espinosa, docente de la Facultad de Minas, y su grupo de investigación hicieron una modelación matemática basada en información proporcionada en el transporte público en la capital antioqueña, entre ellas el metro.



(Le puede interesar: Alberto Preciado rechaza nombramiento en junta directiva de EPM)

De acuerdo con la investigación, los vehículos del metro de Medellín tienen mecanismos muy eficientes de renovación de aire, lo que significa que el virus se propaga menos de lo que se pensaba.



“Cada vagón está recibiendo una cantidad de aire tal que el 50 por ciento del aire lo evacua en 43 segundos y el otro 50 se puede demorar como máximo 50 minutos. Lo que quiere decir que hay un volumen de aire que pasa rápido y otro que se demora un poco más en salir”, explica el docente.



Según el estudio, la permanencia de un usuario dentro del metro es poca, pues un viaje desde la estación Niquía (en el norte del valle de Aburrá) hasta La Estrella (en el sur) dura, en promedio 39 minutos, y el 85 por ciento de los pasajeros viajan menos de 26 minutos.



“Eso quiere decir que en general el tiempo en el cual el vagón está lleno es un tiempo relativamente corto”, reitera el investigador.



A esto se le suma que el metro solo tiene una ocupación del 35 por ciento y todos los usuarios y empleados deben usar tapabocas, por lo que las probabilidades de contagio también bajan.



La investigación incluso fue más allá y desde la Universidad Nacional se hizo una propuesta al Ministerio de Transporte para que permita que el metro de Medellín tenga una ocupación de por lo menos el 55 por ciento aunque desde esa cartera ministerial aún no hay un respuesta.



(También puede leer: Nueva junta de EPM 'no será del Grupo Antioqueño': Alcalde de Medellín)

El distanciamiento es clave, además de estar poco tiempo en los vagones. Foto: Cortesía Metro de Medellín

Aunque el Metro de Medellín no se quiso referir al estudio, desde esta empresa se informó a este diario que desde marzo pasado, cuando arrancó la contingencia en el país, se están tomando medidas para evitar la propagación del covid-19 y posibles contagios en el sistema.



Dentro de estas se encuentran la nebulización y la termonebulización, con aspersiones en todos los vagones y estaciones, como lo explica Natalia Parra, coordinadora de servicios generales de esta empresa.



“No solo se desinfectan en la jornada nocturna todos los puntos de contacto sino también los vehículos y las oficinas donde están nuestros funcionarios. Esto tiene una residualidad hasta por 15 días en la superficie y es importante porque esta aplicación no es diaria, esto lo hacemos con intervalos de dos semanas pero constantemente estamos trabajando en las diferentes estaciones en ello”, detalla.



A esto se le suma la desinfección de las personas y el autocuidado, además de 64 puntos de alcohol glicerinado en la zona de pago, con fácil acceso a personas en condición discapacidad y niños.



“No solamente se trata de tener vehículos e instalaciones limpias sino también de promover todo el tema del autocuidado. Por eso la gente se ha venido adaptando al tema de control de ingresos, desplazamiento en las filas, pero también pasan aspersión de manos que la hemos mantenido y puntos de lavado de manos con 79 puntos que tenemos para esto y que tiene una cobertura del 98 por ciento del sistema”, agrega Parra.



(Le sugerimos leer: Lo que debe saber de la cuarentena en Medellín, Oriente y Urabá)

¿Y en los buses y busetas?

Basados en datos que tiene la Universidad Nacional, los investigadores también analizaron la ventilación en los buses y busetas. Allí, contrario al metro, la realidad es otra.



De acuerdo con el estudio, en todos se recomienda mejorar la ventilación, incluso en buses intermunicipales se debería prohibir el aire acondicionado, porque la norma Icontec exige renovación de apenas el 20 % del aire cada hora en el habitáculo de un bus de transporte público, lo que implicaría que cambiaría el 100% del aire en unas cinco horas.



Eso lleva a una exposición demasiado prolongada de los pasajeros, aumentando el riesgo de contagio; en China, dijeron los investigadores, reportaron contagios en transporte colectivo que utilizaba aire acondicionado durante viajes largos.



“En la cabina de una buseta con las ventanillas abiertas el mismo aire puede permanecer 25 o 30 minutos, algo bastante prolongado. Por ello se recomienda que estos vehículos tengan sistemas de ventilación forzada con flujos unidireccionales”, explica Espinosa.



(Lea también: Rusia ya desarrolló el primer lote de su vacuna contra el coronavirus)

La ventilación en las busetas no es la mejor. Se recomienda tener siempre las ventanillas abiertas. Foto: Jaiver Nieto

Algunas dudas

La epidemióloga e investigadora de la Universidad CES, Yessica Giraldo, pide prudencia ante los resultados de este estudio.



“Hay suficiente evidencia de que los transportes públicos masivos pueden ser una fuente importante de contagio, en riesgo medio a alto porque es muy fácil que se generen aglomeraciones, pérdida del distanciamiento y eso lo hemos visto en imágenes en los medios, donde la gente hace largas filas para subirse al bus, no hay distancias y las ventanas no se suelen abrir”, explica.



Para ella, se debe corroborar que el metro tenga filtros de alta eficiencia, los cuales son costosos. Además, dice, hay que analizar el comportamiento tanto en el metro como en los buses pues “la mayoría de la gente no está usando correctamente el tapabocas (…) el MIT ha hecho una política importante de que se eduzca el transporte masivo y se favorezcan los transportes reducidos: comparta rutas con sus compañeros, hay empresas que han contratado transporte pequeños”.



El profesor Espinosa también dice que se debe ser prudente, sobre todo porque la ciudad está en el pico de contagios, pero también pide más atención para que el transporte público se adapte a la pandemia y a las necesidades del ciudadano, por eso con la Secretaría de Movilidad de Medellín y el gremio se buscan fórmulas para hacer reactivación segura del transporte, garantizando la seguridad de las personas y la sostenibilidad de los sistemas de transporte: identificar riesgos y mitigarlos, baja el nivel del riesgo de contagio.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

EN Twtter: @davidcalle1