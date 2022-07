Vehículos de emergencia, salud, recolectores de basura y suministro de alimentos son los únicos que están autorizados para circular por el carril que se habilitó en la zona afectada por un movimiento en masa del conjunto residencial Atavanza, en Rodeo Alto.

La decisión fue tomada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) ante el riesgo que aún persiste en el lugar por el peso que tiene el talud.



“El talud como se presenta hoy, con el peso que tiene después del vástago demolido, conserva todavía esa estructura, ya no en pie, pero sí demolida y eso genera pesos en el talud”, dijo Walter Pérez, subdirector de Manejo de Desastres de la entidad.



Según el funcionario, la empresa responsable de estos trabajos, la constructora COVIN, aún no entrega la información necesaria para habilitar por completo la vía y no poner en riesgo a la comunidad.



El Dagrd sostiene la medida de continuar con el paso controlado de peatones por el andén y de motos por una parte de la calzada. Además, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, que hace presencia en la zona las 24 horas del día, se controla el paso de los vehículos autorizados.



Se espera que para este lunes funcionarios de la entidad municipal se reúnan nuevamente con la empresa constructora para avanzar en una solución que permita conocer la condición del talud y programar la apertura controlada de la vía para carros particulares.



MEDELLÍN

