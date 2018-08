Problemas financieros y cambios gerenciales rondan a Hidroituango

Hidroituango sigue dando de qué hablar. No por los trabajos en el interior para estabilizar el megaproyecto, sino por las repercusiones que rondan en su construcción.



A los pronunciamientos por presuntas irregularidades realizados por la Contraloría General de la Nación, se sumaron otros por parte del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), quien indicó que suspenderá algunos pagos que le corresponden sobre la obra.

“Hemos dicho que todo lo que allí pasó merece ser revisado en detalle por nosotros que somos dueños mayoritarios de la sociedad hidroeléctrica Ituango (51 por ciento). Es claro que EPM es el constructor y ellos deben de asumir las responsabilidades inherentes al proceso de construcción. En la junta que tuvimos el pasado martes tomamos la decisión de glosar todos los costos del proyecto desde el pasado 28 de abril (cuando comenzó la contingencia), hasta la fecha”, expresó Tobón.

Lo anterior quiere decir que a hoy, la sociedad Hidroeléctrica Ituango, según lo aprobado por la junta, no acepta ninguno de los costos –esenciales y extraordinarios– del proyecto, hasta que no tengan revisión de cada uno de ellos por parte de la misma junta.



“Veremos como nos pondremos de acuerdo con EPM sobre lo que pasará con este tema. Nos sentaremos a revisar cada uno de estos costos, presupuestados o no, para determinar si en el futuro serán aceptados por la Sociedad”, agregó el gerente del IDEA.Según una evaluación de la entidad, con Davivienda Corredores, consideraron que aproximadamente el departamento, EPM y el IDEA anualmente dejarían de recibir cerca de 300.000 millones de pesos por la no entrada en operación de Hidroituango en la fecha que estaba presupuestada (diciembre de este año).

Sí los contratistas brasileros no asumen el costo de errores de Hidroituango y lo hace EPM como propone Gerente, cada familia de Medellín perdería 20 millones de pesos. — DanielQuinteroCalle (@QuinteroCalle) 30 de agosto de 2018

Otro de los cambios que tuvo el megaproyecto tuvo que ver en su dirección. EPM anunció que el actual director de Hidroituango, Luis Javier Vélez, será removido de su cargo y pasará a ejercer el cargo de gerente de Crecimiento de Energía Eléctrica.



Quien tomará las riendas de la obra será William Giraldo Jiménez, quien se desempeñaba como gerente de generación de energía.



"El movimiento interno de Vélez Duque se debe a una decisión de carácter organizacional que se ha tomado con el interés de brindar todas las garantías y facilitar los diferentes procesos derivados de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango", informó EPM.



De otro lado, a partir de hoy, el concejo de Medellín comenzará a analizar la propuesta de EPM de iniciar los trámites necesarios para enajenar la participación que la empresa posee directamente en ISA, equivalente al 10,17 por ciento.



Por esta participación, EPM obtiene utilidades de 60.000 millones de pesos, según la empresa.



MEDELLÍN