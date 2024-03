¿Hay captación masiva de dineros en 'vaca' para vías en Antioquia como sugiere Petro?

La polémica por la 'vaca' de la gobernación de Antioquia para recaudar un billón de pesos con el fin de financiar la culminación de las vías 4G que pasan por el departamento aún no termina y sumó en la tarde de este martes un nuevo capítulo a raíz de un trino publicado por el presidente Gustavo Petro.

En su cuenta de X el mandatario escribió: "Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no". Y adjuntó una imagen del artículo 316 del Código Penal que hace referencia al delito contra el sistema financiero de captación masiva y habitual de dineros.

Según la legislación, "el que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabora o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 2340 meses y multa hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no. pic.twitter.com/CONTh6500v — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024

¿Qué dicen los expertos?

Una vez enviado el mensaje, expertos en derecho penal le salieron al paso al presidente Petro y aclararon por qué esta conducta delictiva no aplicaría para la donación propuesta por el gobernador Andrés Julián Rendón para las vías del departamento.

"Los hechos ante los que nos encontramos, es decir, una invitación pública a que los particulares realicemos donaciones al Estado para que este emprenda la culminación de obras públicas no encaja dentro del delito de captación masiva de recursos por múltiples motivos", empezó por explicar el abogado penalista Santiago Trespalacios.

No es una actividad regulada. Simplemente, es la donación de particulares a favor del Estado y ello no requiere una autorización adicional a la mera voluntad de la persona que dona

Para el jurista, con la 'vaca' no se satisface lo que establece la conducta delictiva. "Requiere que exista una habitualidad en el recaudo. No solo ello. También que la persona que está recaudando no cuente con el permiso de la autoridad correspondiente, no es para todas las actividades, sino para aquellas en las que debe haber una autorización", precisó.

Trespalacios recordó que, por norma general, este delito persigue a quienes realizan actividades financieras sin contar con el permiso de la Superintendencia Financiera. "Es decir, personas que se dedica a actividades que únicamente pueden realizar entes financieros como bancos, fiducias o agentes de valores".

Por su parte, el abogado penalista Rodrigo Parada precisó que la captación masiva de dineros es un delito que afecta el orden económico y social. "La captación tiene que ver con el mercado financiero y temas netamente comerciales. Lo que está haciendo el gobernador de Antioquia no es nada distinto a lo que hacen todas las organizaciones sociales del país", aseguró.

La motivación del gobernador no está dirigida a afectar el sistema financiero ni a enriquecerse, sino a generar unos ingresos para arreglar unas vías

El experto ilustró que, si se piensa que la 'vaca' es una captación masiva y habitual de dineros, las iglesias no podrían recoger limosna en las eucaristías y todas las organizaciones sociales tendría que ser investigadas.

"La motivación del gobernador no está dirigida a afectar el sistema financiero ni a enriquecerse, sino a generar unos ingresos para arreglar unas vías", agregó Parada.

El penalista, además, señaló que las entidades del Estado están habilitadas para recibir donaciones de particulares, pero no para realizarlas.

"No es una actividad regulada. Simplemente, es la donación de particulares a favor del Estado y ello no requiere una autorización adicional a la mera voluntad de la persona que dona y a la voluntad del Estado de recibir la donación", precisó Trespalacios.

Petro ya había pedido suspender la 'vaca'

Antes de sugerir la presunta comisión de un delito, el presidente Petro pidió este lunes, 25 de marzo, suspender la 'vaca' ante una supuesta contribución del 'clan del Golfo' por 10 millones de pesos.

"Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de 'la vaca', innecesaria para vías dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones", dijo el primer mandatario en un trino.

Petro, además, propuso que la donación fuera reemplazada con un cobro de valorización por las obras que ya se han entregado. "De cualquier manera el Gobierno Nacional adelantará el proceso de cobro por valorización evitando castigar sectores poblacionales antioqueños con baja capacidad de pago", advirtió el el presidente.

El gobernador Rendón le respondió a Petro y le pidió no estigmatizar a las 5.000 personas que habían aportado hasta el lunes a la colecta. "La 'vaca' es un símbolo de solidaridad, de civismo y de fuerza del pueblo antioqueño y colombiano (...) cuando estos recursos se incorporen al presupuesto de Antioquia los controles serán más rigurosos", afirmó el mandatario departamental.

Invito a las empresas Antioqueñas y Colombianas, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes. Esta es una tierra de emprendedores, nosotros vemos al sector privado como un gran aliado, un coequipero para el desarrollo. Vaquímetro de hoy. Estamos cerca de los 2 mil millones 👇… pic.twitter.com/VU48jURESB — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 26, 2024

Desde la secretaría de hacienda de Antioquia desmintieron la supuesta donación del grupo armado y aseguraron que se trató de un intento por sabotear y empañar la iniciativa para pagar las vías 4G.

Eugenio Prieto, jefe de la cartera, recordó que los recursos se recaudan en Bancolombia mediante un convenio con la secretaría de hacienda.

"El banco verifica la trazabilidad de todas las transacciones con una auditoría permanente, cruzando con la cédula de los ciudadanos, plataforma, banco y aporte voluntario realizado, los cuales serán auditados nuevamente, antes de ser incorporados al presupuesto de Antioquia", dijo el funcionario.

Hasta este martes, 26 de marzo, la gobernación de Antioquia había recaudado con la 'vaca' 1.857 millones de pesos, según informó el mandatario Rendón.

"Invito a las empresas antioqueñas y colombianas, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes. Esta es una tierra de emprendedores, nosotros vemos al sector privado como un gran aliado, un coequipero para el desarrollo", escribió el gobernador.

