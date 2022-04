EPM informó que este viernes primero de abril terminó el plazo para que las personas

jurídicas nacionales y extranjeras interesadas adquirieran el derecho a participar

de la solicitud pública de ofertas para la terminación de las obras civiles de la fase

final de Hidroituango.



Dicha solicitud comenzó el 10 de marzo y tiene que ver con la construcción de las obras civiles previstas en la segunda fase del proyecto que no estaban contratadas previamente.

Quienes estuvieran interesados, tendrían que pagar un derecho por cuatro millones de pesos no reembolsables.



De acuerdo con EPM, ñas empresas que adquirieron este derecho son:



1. Yellow River Co Ltd

2. Schrader Camargo Ingenieros Asociados SA

3. Ingema SA

4. Mincivil SA

5. Termotecnica Coindustrial SAS

6. Sinohydro Corporation Limited

7. Civilec Ltda

8. Coninsa Ramon H SA

9. Serviminas SAS

10. 4 Towers SAS



Sorprende que entre las empresas interesadas esté Coninsa Ramon H, quien hace parte del consorcio CCC Ituango, actuales constructores de las obras civiles de Hidroituango y con la que hay polémica desde la contingencia de la obra en 2018.



Una vez surtida esta etapa, la fecha estimada para la entrega de ofertas el 23 de junio de este año.



De acuerdo con EPM, el contrato será de obra pública y tiene una fecha estimada de inicio el primero de septiembre del 2022 con un plazo de ejecución de 1.125 días calendario, es decir un poco más de tres años, con lo cual estas obras complementarias finalizarían, inicialmente y si no hay retrasos, después de septiembre del año 2025.



MEDELLÍN