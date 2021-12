Harán película sobre Helio Neto, sobreviviente del avión del Chapecoense

El 28 de noviembre de 2016 Helio Neto viajaba con sus compañeros del equipo Chepecoense con un gran sueño: convertirse en campeón de la Copa Sudamericana de ese año y para lograrlo todos iban a disputar la final con Atlético Nacional en Medellín. Pero la caída del vuelo, en el municipio de La Unión, Antioquia, truncó ese objetivo.



71 personas murieron y él hizo parte de los seis sobrevivientes de una tragedia de la ya se conmemoraron cinco años.



“Ahora le tengo miedo a Dios solamente, cuando se pasa por una tragedia se comprende que la vida es muy corta y no tengo más miedo de nada, tenía miedo al avión después de la tragedia pero fue un miedo que pude superar”, narró Helio, con un marcado acento que mezcla palabras en español y portugués.



Ahora su vida personal, como futbolista y como sobreviviente se contará en una película. Se llamará ‘El último sobreviviente’ y será dirigida por Gustavo Nieto Roa, reconocido por cintas como ‘Mariposas verdes’ (2017), ‘Estrella quiero ser’ (2014) y ‘Entre sábanas’ (2008), entre otras.



“Andaba buscando una historia que trascendiera lo banal, que fuera más allá de lo anecdótico y humorístico y de pronto conocí la tragedia del avión que se estrelló cuando iba a llegar a Medellín y del último sobreviviente que fue rescatado con vida de una manera inexplicable dentro de las circunstancias”, contó Nieto.



Así fue como hace dos años viajó a Brasil a conocer e Helio y se interesó aún más en contar su vida. Tras unas gestiones para lograr los derechos para contar esta historia, la tarea comenzó y el sobreviviente brasileño está emocionado por mostrar su historia, aunque no será el protagonista.



Gustavo Nieto (a la izquierda) será el director de la película. Foto: Jaiver Nieto

“Me siento agradecido por Dios, por la oportunidad de hacer una diferencia en una película y me siento una persona tan común y tan simple como todos pero Gustavo quería mi historia de vida y sé que sería una historia que podría ayudar a muchas personas y me siento feliz y agradecido por la oportunidad que Dios me ha dado y sigo viviendo”, contó Helio, durante su visita ayer jueves a Medellín en donde se presentó este proyecto.



El guion ya está listo y por ahora la producción de la película se encuentra gestionando la consecución de recursos para comenzar grabaciones aproximadamente en junio de 2022.



“Es una película muy costosa porque hay muchas escenas que son con efectos especiales y animación pero que parecen de verdad. Ya estamos listos para comenzar el rodaje de la película, solo falta parte de la platica”, dijo el director.



Las grabaciones se harán entre Brasil y Colombia. Con locaciones como Río de Janeiro, Santos, Chapecó, La Unión (Antioquia) y Medellín, por donde la vida de Helio Neto ha pasado.



Otro reto será encontrar un actor parecido al exjugador, pues su altura, contextura atlética y ojos verdes no son fáciles de hallar, según el director.



“Es un súper reto esta película pero estoy muy animado, muy contento de haber tenido esta idea porque no es fácil encontrar una idea que valga la pena dedicarle tiempo y esta los es”, dijo Nieto.



Mientras avanza la preproducción, Helio sigue con su vida. Es invitado a iglesias de Brasil a contar su historia, siempre tiene a Dios como bandera mientras vive en Chapecó, en donde hoy en día es superintendente del club de fútbol del Chapecoense, lidiando con la crisis financiera que, según dijo, tiene el equipo.



También está a la espera de justicia porque, cinco años después ni él, ni los demás sobrevivientes ni las familias de las víctimas han recibido indemnización alguna.



“Es muy complicado porque creo que si hubiese sido un avión con personas norteamericanas ya se hubiera hecho justicia”, reclamó, por eso espera que con algo del dinero de esta película se realice una ayuda a las familias de los que ya no están.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

