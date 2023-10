El 51 % de las personas celebrará Halloween en Medellín

El tradicional Halloween se celebra hoy en todo el mundo en el que los disfraces y la creatividad serán los protagonistas.



Y en Medellín no será la excepción. Un sondeo de Fenalco Antioquia indicó que el 51% de los encuestados indicó que celebrará esta fecha.

Este porcentaje es el mismo que reveló la encuesta de la entidad para 2022.



"Dentro del rango de personas que no piensan celebrarlo, el 56 % consideran que no es una jornada relevante, un 20,5 % asegura que no cuenta con recursos para festejar el Halloween, mientras que un 14 % señala otros motivos y el 10 % no tiene tiempo.



Personajes del terror se tomaron el parque Comfenalco Guayabal en Medellín para comenzar a vivir la semana de celebración de halloween Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

De otro lado, de quienes sí piensan celebrar esta fecha, el 38,5 % expresó que lo harán pidiendo dulces en su barrio o unidad residencial, mientras que un 33 % planea visitar centros comerciales.



Un 14,5 % celebrará con amigos y un 14 % visitará discotecas o realizará otras actividades.



El 87 % del total en este rango del sondeo piensa comprar dulces para obsequiar a los niños en estos sitios.



La encuesta también reveló que el 35 % de los encuestados disfrazará a los hijos, mientras que el 53 % se disfrazarán ellos mismos, y quienes más lo harán son las mujeres (69 %).



"También se encontró que, entre quienes se van a disfrazar, el 17 % están entre los 31 y 41 años y son pertenecientes al estrato 3, un 15 % forma parte del estrato 2, y 3 % del 1", indicó Fenalco.



El 73 % de los antioqueños que celebrarán Halloween lo harán con sus hijos y familia, el 24 % piensa disfrutarlo con amigos o pareja y un 3 % con los compañeros del trabajo.



De otro lado, el 39 % señala que busca su disfraz en diferentes redes sociales (Instagram, TikTok, Pinterest, etc.), el 22 % en almacenes, el 15 % por recomendaciones de amigos y familiares, el 14 % en Google, y un 11 % lo vio en películas o series.



Referente a cuánto piensan gastar los paisas para su disfraz y la celebración en general, el 17 % destinará hasta $50.000, un 36 % entre $51.000 y $100.000, el 17 % entre $101.000 y $150.000, 11 % entre $151.000 y $200.000, 16 % invertirá más de $200.000 y un 3 % piensa reciclar disfraces de años anteriores o pedir prestados.



"Entre ese presupuesto, en relación con el año anterior, el 49 % indica que tendrá el mismo, el 21 % destinará un mayor presupuesto, mientras que un 30 % lo disminuyó, dada la coyuntura que se vive en el país", informó Fenalco.



También se consultó si tienen mascotas y las piensan disfrazar y se encontró que el 65 % no lo piensa hacer y un 35% sí.



