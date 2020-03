Cuerpo de líder antioqueño fue hallado en el río Cauca

Hasta las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Montería, en Córdoba, fue llevado el cuerpo de William Ramiro Montoya, líder comunitario de Tarazá, que fue encontrado sin vida en el río Cauca, a la altura del corregimiento Piamonte, en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.



El señor William se desempeñaba como minero artesanal y era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (Jac) del corregimiento Puerto Antioquia, de Tarazá. Sus familiares lo habían reportado como desaparecido el pasado martes.

Deivinson Montero Arroyo, secretario de Gobierno del municipio indicó que cuando la Administración municipal conoció el reporte de los familiares, inmediatamente se activaron los mecanismos de búsqueda. A las 5:00 de la tarde de ayer fue encontrado por la Armada Nacional. El cuerpo tenía los brazos amarrados y registraba muchos golpes. Sus familiares aseguraron a las autoridades que no tenía amenazas en su contra.

Enfrentamientos entre ilegales y Fuerza Pública

Un día antes de la desaparición de Montoya, en este sector de Tarazá, se presentaron enfrentamientos entre presuntos integrantes del 'clan del Golfo' y comandos del Ejército Nacional. En esa oportunidad fueron abatidos tres presuntos integrantes del 'clan'.



"Ellos (los mineros) por la franja del río tienen que andar con mucha precaución y como trabajan por cuadrillas, los demás compañeros le dijeron que por allá no iban y él como era una persona de bastante edad, que era muy conocido por la comunidad y que no tenía problemas con estos grupos, se fue a trabajar", explicó el secretario Montero quien acotó que "de pronto cogió para arriba y esta gente (grupos ilegales) con este río no consienten nada y de pronto no acató alguna orden".

En la subregión del Bajo Cauca antioqueño se está presentando una confrontación armada entre integrantes de los diferentes grupos ilegales que tiene injerencia en la zona. Allí están 'los Caparros', 'clan del Golfo', disidencias de las Farc y Eln.



En el sitio donde desapareció el líder están 'los Caparros' y 'clan del Golfo'.



