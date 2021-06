Tragedia de niña de 13 años que cayó al río Cauca había sido anunciada

Desde el 2018, los habitantes de las zonas de influencia de Hidroituango se vieron afectados por la contingencia en la obra, que generó un lleno no controlado del embalse y destruyó varios de los puentes por los que se movilizaban las comunidades.



Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos, lleva tres años denunciando que no se ha reparado ninguna de las estructuras y alertando sobre el riesgo en el que viven estas personas para poder moverse.



“Las comunidades arriesgan su vida todos los días al tener que pasar. No hay ninguno de los puentes afectados por la obra que haya sido restituido”, denunció Zuleta.



En promedio, entre 30 y 40 personas cruzan el río por esta improvisada herramienta. Sin embargo, los fines de semana, pueden llegar a más de 100.



Y precisamente este martes 22 de junio ocurrió lo que tanto se temía. La comunidad de la vereda Palestina del municipio de Briceño debió recurrir al uso de una garrucha (plataforma para desplazarse sobre el río) para poder atravesar el río Cauca y movilizarse a otras zonas, debido a que el puente colgante de madera que siempre habían utilizado quedó destruido y no ha sido restaurado.



Mientras hacía uso de la garrucha para dirigirse a la vereda Torrente, en Ituango, la adolescente Yuliza Adarve Areiza, de 13 años, cayó al río Cauca y fue arrastrada por la corriente.



Buscamos a la niña Yuliza Adarve #Hoy cayó al #RíoCauca desde una garrucha.

El hecho ocurrió sobre la 1 p. m. La menor vestía un buzo azul, una sudadera gris y unos tenis negros. Así lo informaron sus familiares, quienes en compañía de las autoridades del municipio organizaron un grupo de búsqueda aguas abajo.



Este jueves 25 de junio, dos días después de iniciada la búsqueda, hallaron a Yuliza.



Su cuerpo, sin signos de vida, fue encontrado por la comitiva organizada por el padre de la menor en medio del Río Cauca sostenida por un madero. El río la arrastró hasta Puerto Antioquia, en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca.

Este es el estado de la garrucha utilizada en Briceño para cruzar el río Cauca Foto: Cortesía Liliana Pelaez

Desde la alcaldía de Briceño, indicaron que el riesgo de esta garrucha era algo que se venía denunciando desde marzo, pues era algo improvisado que no cumplía con las condiciones de seguridad.



“Muchas de las veredas aledañas cruzan hasta Briceño por ser el destino de zona urbana más cercano para hacer sus diligencias y para abastecerse. Este es el único medio que tenían las comunidades para cruzar de un lado al otro. Hemos hecho significativas peticiones para que se reconstruya el puente pero no se ha hecho”, explicó el alcalde Wilmar Moreno.



El mandatario expresó que el cuerpo de la niña se encuentra en Tarazá y que están en trámites del traslado, que se haría a Yarumal o a Medellín.



“Consideramos que es una irresponsabilidad por parte del proyecto (Hidroituango) y por eso adelantaremos lo pertinente en investigaciones para identificar si hay lugar a una reparación integral, porque si bien ni la vida ni el dolor de la familia se puede recuperar, hay una negligencia de casi 3 años de no haber un puente que se llevó la creciente producida por la contingencia del proyecto”, aseguró Moreno.



Por su parte, Jorge Luis Bedoya, secretario de Planeación de Briceño, manifestó que en marzo se reunieron con el consorcio social de Hidroituango en el que informaron el estado de deterioro de la garrucha.



La secretaría realizó una visita a la vereda para conocer la condición de este medio improvisado de transporte, donde constataron el mal estado de la misma.



Contó Bedoya que el 11 de marzo hubo una socialización para concretar las mejoras de esta garrucha y para la construcción del nuevo puente.



“Pero, tras este lamentable hecho, fuimos de nuevo a revisar cómo iban las obras y ver por qué se cayó la niña si se supone que este medio de transporte debería estar en condiciones óptimas, pero nos llevamos la sorpresa que la garrucha estaba en peores condiciones que la última vez, lo que nos deja ver que la empresa Hidroituango no ha hecho las reparaciones, ni al puente ni a la garrucha”, contó el funcionario.



Hasta el momento, el consorcio no se ha pronunciado al respecto sobre este caso.



MEDELLÍN