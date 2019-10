Hallan cámaras de espionaje en sede de candidato uribista en Antioquia

Sorpresa e indignación causó el hallazgo de seis dispositivos de alta tecnologia en la sede de campaña de Andrés Guerra, candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, en la tarde de este jueves 3 de octubre.De acuerdo con el aspirante, sobre las 2:30 de la tarde, el hijo de una de las secretarias se percató de un dispositivo que parecía un conector con una luz intermitente encendida y de inmediato pone en conocimiento la situación.

"Nosotros llamamos a las autoridades, quienes en su evaluación encuentran seis cámaras en puntos estratégicos tales como la oficina del candidato, donde se maneja la parte financiera y el centro de reuniones. Yo no tenía ni idea que eran cámaras, pues unas parecían parlantes y las otras cargadores de celular", expresó Guerra.



Aseguró que es la primera vez que es víctima de una 'guerra sucia' y no quiso especular sobre quién podría estar interesado en espiar su campaña. Sin embargo, aseguró que le pidió a la Policía que también hiciera un barrido a los otros siete candidatos para analizar si en sus respectivas sedes también han instalado este tipo de cámaras.

6 cámaras de alta tecnología fueron encontradas en nuestra sede en el día de hoy, por la inteligencia de la policia, lo humano no merece esta clase de cosas y menos la gallardía. Dolor en el alma. pic.twitter.com/BjpNuAFZAI — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) October 4, 2019

En un trino hecho por el expresidente y actual Senador, Álvaro Uribe, este indicó que según el primer análisis hecho por la Policía, las primeras grabaciones dentro de la sede fueron interceptadas el 1 de octubre.



"No tengo nada que me puedan espiar y por ese lado hay mucha tranquilidad. No quiero especular sobre quién podría ser porque la especulación es un cáncer de la sociedad", agregó el candidato uribista.



Este hecho obligó a que la actividad que se tenían planeada en la sede, una firma del pacto por el Buen Trato Animal, tuvo que realizarse en la calle por temas de seguridad mientras las autoridades seguían evaluando la sede en busca de más objetos sospechosos.



Esta situación no afectó el cronograma de Guerra, quien este viernes 5 de octubre tiene planeada una gira por los municipios del Urabá antioqueño en compañía del senador Uribe.



