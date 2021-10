Fue hallado 'Beethoven', el perro raptado de Santa Bárbara, Antioquia

Como si hubieran secuestrado al habitante más querido del pueblo. Así se sienten los habitantes de Santa Bárbara (Antioquia) tras el rapto de 'Beethoven', un cruce de Pitbull con Bulldog de 8 años de edad, considerado la mascota del pueblo.

Sin embargo, la angustia de cinco días que tenían sin su mascota, terminó este viernes 8 de octubre con la noticia que el animal fue encontrado en Buga, a más de 6 horas de camino en carro desde Santa Bárbara.



Así lo confirmó Jaime López, integrante de la Sociedad Protectora de animales ‘Amores callejeros’ de Santa Bárbara y quien salió en búsqueda del animal.



"¡Beethoven apareció! lo tiene la Policía de Carreteras, que lo recuperó en Uribe, Buga, en Valle del Cauca, me dirijo hasta allá para rescatarlo", contó el hombre emocionado.



Sobre cómo fue raptado, cuenta el hombre que el domingo 3 de octubre una joven pareja de inmigrantes con un niño de unos 8 años, llegó hasta el parque principal de municipio del Suroeste antioqueño. Allí, testigos cuentan que vieron cómo a 'Beethoven' le pusieron un lazo y se lo llevaron.



"Cuando les preguntaron el motivo, dijeron que les habían pagado para llevarlo a bañar, por lo que dejaron que se fueran. Ya el martes me avisaron que al perro no lo habían vuelto a ver, por lo que comencé a buscarlo por cielo y tierra", narra Jaime.



Beethoven es un cruce de Pitbull con Bulldog, de aproximadamente 8 años y un peso de 40 kilos. Foto: Cortesía

Haciendo uso de las redes sociales, Jaime dio a conocer la desaparición del canino esperando recibir información sobre su paradero.



Fue así como alguien se contactó con él asegurándole que había reconocido a Beethoven y que había sido visto en el municipio de La Pintada, Antioquia.



Asegura que al llegar allí, el comandante de Policía le confirmó haber visto al perro y le explicó que esta pareja de venezolanos había tenido un conflicto con otras personas del pueblo y que al preguntarle por el animal dijeron que lo habían traído desde Venezuela.



"Una señora de un restaurante me dijo que había visto al perro el martes, estaba jadeando mucho y con sangre en los cojines de las patas debido a la caminata tan larga a la que fue sometido. 'Beethoven no está acostumbrado a caminar tanto", dice Jaime.



El hombre siguió en la búsqueda del canino y llegó hasta Irra, el departamento de Caldas, donde se enteró que el perro había sido visto en Manizales a bordo de una tractomula y en compañía de la pareja y el niño.



"Pensaba ir hasta Cali para ver si podemos rescatarlo. Hemos tenido mucho apoyo de la Policía, la ciudadanía y los medios de comunicación", indica el hombre, quien asegura que, de ser necesario, se irá hasta Ecuador en busca de la mascota.



'Beethoven' apareció en Santa Bárbara hace 8 años y actualmente no tiene casa. Dicen en el pueblo que no le gusta vivir en cautiverio ni en un lugar fijo, por lo que se volvió el perro de todos. "Todo el mundo lo quiere, desde el alcalde hasta el cura", asegura Jaime

