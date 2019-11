‘Hacer más vías no mejorará la movilidad en Medellín’: Alcaldía

Pasar de 731.000 vehículos a 1,6 millones entre 2008 y 2018 en el valle de Aburrá se convirtió en un verdadero reto para las autoridades en cuanto a movilidad.Aun más cuando el crecimiento del parque automotor no va al mismo ritmo que el crecimiento de la construcción de infraestructura vial.

Este fue el centro de la discusión que tuvo lugar en los últimos días en el concejo de Medellín, donde tanto los corporados como la administración debatieron la realidad y las posibles soluciones a los problemas de congestión vial que tiene hoy la ciudad.



El concejal citante al debate, Javier Antonio Rodas, propuso que Medellín debe adoptar un concepto llamado ‘movilidad operativa’. Este concepto, dijo el concejal, “se refiere a aquellas estrategias que permiten llevar a cabo un desplazamiento de manera segura, cómoda, económica y eficiente en el trayecto, el cual debe ser incluido por la movilidad sostenible”.



Por ende, indicó que el Departamento Administrativo de Planeación, debe orientar las estrategias para consolidar este concepto, comenzando por revisar todo el trayecto de ciclorrutas planeadas para la ciudad. De igual forma, Rodas manifestó que, basado en un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad, sí es posible expandir el pico y placa en nuevos horarios, incluyendo las motos cuatro tiempos.

La movilidad no se trata de más vías o más carros, se trata de cómo se mueven las personas en el espacio que tienen en las ciudades. A eso le apuntamos FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, aseguró que más infraestructura vial no es la solución para la problemática de la movilidad en la ciudad.



Lo anterior, precisó Iglesias, no quiere decir que no se hayan hecho obras y que no sea necesario hacer más, haciendo énfasis en las 24 intervenciones que ha hecho esta dependencia, como lo son los broches viales priorizados en el Centro y en El Poblado.



“Estas obras son necesarias para descongestionar las vías principales, generar cruces peatonales seguros, construir andenes y reorganizar el descargue de pasajeros”, explicó el funcionario.Aunque reconoció que la capital antioqueña no cuenta con la infraestructura vial que necesitaría, también indicó que las intervenciones viales, aunque son necesarias, no van a solucionar los problemas en movilidad que hoy tiene la ciudad.

Hay un aumento significativo en el parque automotor, hoy circular por las calles de Medellín 610.000 autos particulares y 820.000 motos.



Tenemos que tener conciencia, porque esto no es sostenible para la ciudad en el tiempo #MedellínVamosPorBuenCamino pic.twitter.com/z3K5DfmfdN — Simón Molina (@simonmolinag) March 21, 2019

“Medellín no podrá ser sostenible en el mediano plazo si le siguen ingresando 140.000 vehículos por año”, sentenció Iglesias.



Al igual que los concejales, el secretario apoyó el fortalecimiento del transporte público masivo, pero también enfatizó en que la solución está en el cambio de hábitos frente a la forma en la que se moviliza el ciudadano, el comportamiento en las vías y el fortalecimiento de la cultura ciudadana. Algo que, según él, ha sido el enfoque de esta alcaldía.



“Desde la Administración se ha privilegiado el Sistema de Transporte Público, logrando la integración física y tarifaria del transporte Metro, ahorrando para los usuarios frecuentes cerca de 80.000 pesos mensuales. Además, a la fecha hay 609 buses con accesibilidad, 200 nuevos agentes de tránsito y capacitaciones permanentes para los conductores tipo bus”, puntualizó Iglesias.

MEDELLÍN