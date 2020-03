Habrá pico y placa de 24 horas en Medellín y su área metropolitana

Debido a que la calidad del aire no mejora en Medellín y en los 10 municipios que conforman el área metropolitana, desde el próximo miércoles, 11 de marzo, habrá pico y placa 24 horas.



Así lo anunció esta mañana del sábado el a, el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio.

“Las condiciones que teníamos nos permitían enfrentar el episodio de una manera alterna pero hemos tenido situaciones adicionales que son ajenas a nuestra voluntad y a la administración municipal y estas son las condiciones meteorológicas adversas sumada a una fuente de incendios muy alta en todo el país”, explicó Palacio.



Bajo este panorama, la medida del pico y placa de 24 horas estará de lunes a sábado en los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.



“Sería hasta que podamos superar esta nueva etapa, hasta nueva orden y aplicaría de lunes a sábado. Es muy importante aclarar que el día domingo aspiramos que no tener medidas adicionales pero si hay que hacerlo lo tendremos que tomar”, aclaró el directivo, quien dijo además que cada secretaría de movilidad y de tránsito de cada municipio determinará las placas que cada día tendrán restricción. Solo se conoce, por ahora, que serán cinco placas al día.



Hacia el mediodía de este sábado, 10 estaciones que miden la calidad del aire estaban en rojo, lo que significa una grave contaminación.



De otro lado, Diana Toro, directora del Inder, pidió a la organización de la Allianz Rock ‘n’ Roll Half Marathon Medellín 2020, que se cancele el evento que se hará mañana domingo 8 de marzo en la ciudad. Pero la decisión no se ha tomado. Igualmente, recomendó a la Dimayor que se cancele el partido entre Medellín y Millonarios que se hará esta tarde del sábado en el Atanasio Girardot. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento alguno de la entidad futbolística.



Toro precisó, además, que se suspendieron todas las actividades organizadas por el Inder hasta nueva orden y esto incluye a las ciclovías.



