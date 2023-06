La agente de tránsito de la secretaría de Movilidad de Medellín Johana Cadavid protagonizó un hecho este miércoles que fue calificado por sus conciudadanos —incluso por el propio alcalde Daniel Quintero— como heróico.



La funcionaria evitó que un joven se quitara la vida en el puente de la calle 10 de El Poblado con avenida Las Vegas, mientras realizaba sus funciones en este concurrido sector del sur de la ciudad.

El momento en que la mujer habló con el hombre y lo persuadió para alejarse del borde del puente quedó grabado en un video captado por su propia cámara que circuló en redes sociales.



Tras los hechos, Cadavid reveló algunos detalles adicionales de lo sucedido.

Así evitó la tragedia

"Me encontraba realizando mis labores pertinentes y nos percatamos que la ciudadanía empezó a gritar '¡Se va a lanzar!, ¡Se va a lanzar!' y salimos a mirar qué era lo que estaba pasando", empezó por relatar la mujer.



Fue en ese momento cuando la agente y sus colegas vieron que había un joven colgado de las barandas del puente de la calle 10 que estaba a punto de saltar.



"Empiezo a tratar de interacturar con el joven, a que me mirara para tener algún contacto con él, logro que me mire y logro tener empatía con él", contó.



Ahí el joven aceptó que la agente se acercara y ella dio la vuelta y se subió hasta el puente para hablar con él. Esta fue la parte de la situación que quedó registrada en un video.

"¿Negro, me puedo acercar? —le preguntó Cadavid con marcado acento paisa—. Esa no es la solución, ven hablemos, ¿por qué estás mal?". Así inició la conversación que no duró más de dos minutos.



El joven le contó que lo dejaron en la calle y que no tiene a quién más acudir. Ahí ella le dijo: "Venga, negro. Venga yo le ayudo a salir de ahí. Hablemos acá".



Ahí le respondió algo que no se alcanza a escuchar en el video y la mujer le contestó: "Mor, vea, te me vas a tirar y solo te vas a aporriar, entonces qué bobada, vas a resultar bien herido, salte de ahí, yo te ayudo a solucionar".



Para ese momento, el joven accedió a retirarse de la baranda y a conversar un momento con Cadavid. "Él tiene muchos problemas, tiene muchas condiciones emocionales que lo están llevando a este tipo de decisiones", relató posteriormente la agente.

Nueva modalidad de extorsión

Y realizó una grave alerta: "Está siendo extorsionado por una nueva modalidad que tenemos en Medellín en la que cobran un dinero y si no lo dan van a ser publicados como violadores".



"La idea es ayudarles a todo este tipo de personas, no dejarlos solos. A parte de que somos agentes de tránsito encargados de movilidad, somos quienes queremos siempre ayudar a la ciudadanía, por eso somos servidores públicos", puntualizó la agente Cadavid.



El alcalde Quintero agradeció el accionar de la servidora y anunció que recibirá la máxima distinción de la alcaldía de Medellín.



La propia agente detalló que no es el primer suceso de este tipo que ocurre en el 2023. En marzo ocurrió un hecho similar en el que un joven intentó quitarse la vida en un puente de San Juan. "También logramos solucionarlo", afirmó.

En los escuchaderos la ciudadanía puede obtener orientación psicológica. Foto: Alcaldía de Medellín

Líneas de atención de salud mental

Desde las entidades públicas se han desplegado una serie de estrategias para atender casos relacionados con la salud mental. Una de ellas es la línea de atención en salud mental con el número 604 540 7180 en el valle de Aburrá y 018000413838 en todo el departamento.



También existe el programa de televisión Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia y producido por el canal local Teleantioquia. Los capítulos —que se pueden encontrar en Youtube— abordan temáticas como el manejo de la depresión y ansiedad, cómo afrontar los duelos y el suicidio, entre otros.



En Medellín también existe la Línea Amiga de Salud Mental que funciona las 24 horas del día; se puede comunicar a través del 604 444 44 48. Asimismo, la administración distrital habilitó el código dorado, una estrategia rápida y gratuita para atender emergencias por trastornos psicológicos y situaciones que afectan la salud mental.



MEDELLÍN

