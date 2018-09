Las 48 horas de contratistas de EPM en poder del 'Clan del golfo'

Uno de los 17 contratistas de EPM, que fueron rescatados el martes por tropas de la Séptima División del Ejército, tras estar al menos tres días de estar bajo las intimidaciones del ‘Clan del golfo’ en Zaragoza (Antioquia), narró lo que pasó en realidad.

Mientras estaban cumpliendo labores de construcción de redes para llevar energía a las poblaciones rurales, en el marco del programa ‘Antioquia iluminada’, los contratistas fueron intimidados por integrantes del ‘Clan del golfo’, quienes les dijeron que la empresa debía pagar una extorsión por estar trabajando en territorio en el que ellos ejercían ‘dominio’ sin pedirles permiso.



El empleado contó que el primer día recibieron algunos insultos y les dijeron que si la empresa no hacía los pagos, los podrían ejecutar. “Puede que eso no fuera verdad o que no lo iban a hacer, pero nos sentimos muy atemorizados. Siempre trabajamos con temor en el campo, pero esta es nuestra forma de sustento, es lo que sabemos hacer”, expresó la fuente, quien añadió que ninguno de los contratistas vive en el Bajo Cauca.



Sin embargo, la persona también dijo que no fue propiamente un secuestro, pues los dejaron seguir trabajando normal, era más una intimidación con fines de extorsión a la empresa. El contratista también dijo que no se percataron de la llegada del Ejército porque estaban en el campamento en el que usualmente descansaban. Se dieron cuenta del operativo porque desde allí escucharon un cruce de disparos.

Luego se enteraron de que los fueron a liberar y a trasladarlos a Medellín para ser valorados. Hasta el momento, no se conoce de ninguna afectación a los 17 empleados. “No nos pasó por la mente que nos fueran a rescatar”, puntualizó el contratista, quien dijo que su temor aumentó porque las labores en algunas zonas rurales vienen con este tipo de presiones de grupos delincuenciales.

Por 'Clan del golfo' aumentan problemas de orden público en el Bajo Cauca

Al respecto, Alexánder Mena, secretario de Gobierno de Zaragoza, indicó que es la primera vez que en el municipio se registra un 'secuestro' de esta magnitud por parte del ‘Clan del golfo’. También aclaró que solo dos días después del plagio se conoció el hecho, debido a que los familiares empezaron a denunciar que los empleados no respondían los celulares. El funcionario dijo también que ellos no viven en la zona donde fueron raptados.



Para Mena, la intención del grupo armado ilegal era cobrar un rescate, lo que estaría ligado a sus actividades ilícitas para incrementar sus rentas, situación que ha incrementado los problemas de orden público en Zaragoza y en general en el Bajo Cauca antioqueño, por el constante cobro de extorsiones y la disputa territorial del ‘Clan del golfo’ con otros actores armados.

De acuerdo con Mena, en límites entre Zaragoza y Cáceres hay constantes enfrentamientos entre el ‘Clan del golfo’ y los denominados ‘Caparrapos’. En límites con Caucasia hay constantes hostigamientos de este grupo delincuencial a la Fuerza Pública. Y en límites con Segovia (Noredeste) hay disputas entre el mencionado grupo y otro que se autodenomina ‘Bloque libertadores del Noredeste’.



“Con relación al año pasado, que en total hubo 9 homicidios, hemos tenido un incremento muy grande. En el transcurso de 2018 ya van 16 asesinatos y creemos que de aquí a diciembre van a seguir presentándose más casos”, expresó el secretario, quien dijo que hay constante comunicación con la gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública para tratar esta problemática y que se espera realizar en los próximos días un consejo de seguridad para tomar las medidas correspondientes.

Vale recordar que el Ejército informó que tras conocer el hecho, fueron activaron todos los protocolos de seguridad para atender este tipo de situaciones y, con la Red de Participación Cívica, se comenzó un rastreo por los diferentes sitios por donde posiblemente intentarían conducir a los contratistas. Luego de que los localizaran, llegaron al lugar tropas por aire y tierra, que lograron infiltrase en horas de la noche.



Cuando los integrantes del 'Clan del golfo' sintieron la presencia de la Fuerza Pública empezaron a disparar. En el intercambio de disparos resultó herido uno de los presuntos secuestradores, quien fue abandonado en el lugar por sus compañeros.



