Padrastro relata cómo murió niña que buscaba 'tesoro' en Antioquia

Tres supuestas canecas llenas de oro, que al parecer pertenecieron a una guerrilla, fue lo que salieron a buscar Evelio Restrepo, su esposa y su hijastra de 12 años, este martes 24 de septiembre, a una zona rural de Barbosa (Antioquia), hecho que terminó con la desgracia de la muerte de la niña, quien habría caído al vacío mientras trataban de localizar el tesoro.

Así lo relató Restrepo, quien contó que ese martes salieron a las 11 de la mañana en busca del oro, luego de que semanas atrás una supuesta bruja llamada Amapola le asegurara que allí, bajando por la cascada, estaba la guaca.



"Ella me dijo que fuera a ese chorro y que allá había tres canecas llenas de oro y entonces yo fui y le hice caso y vea lo qué pasó. Yo me confié mucho de esa señora", expresó el hombre, quien se lamentó por haberle creído a la supuesta bruja, que al parecer trabaja con "magia blanca" y con quien él ya había tenido dos encuentros previos.



Restrepo salió de la finca donde vivía con su esposa y su hijastra esa mañana del 24 de septiembre y caminaron durante al menos dos horas y media hasta llegar a la cascada, la cual está ubicada en la vereda El Viento, a cuatro horas del casco urbano de Barbosa.



Según su relato, allí fue él mismo quien se amarró de una cuerda y empezó a bajar hasta el sitio donde estaba la supuesta guaca.

"Yo no sabía que eso estaba allá. Yo ni siquiera conocía esa cascada. Cuando llegamos, me amarré una cuerda y bajé hasta cierta parte, pero me devolví, no quise seguir para abajo. Entonces, cuando subí, la niña decía: 'Amárreme, amárreme, que yo bajo'", indicó Restrepo.



Después de que supuestamente le permitieran a la niña bajar a buscar el tesoro, por ser la más liviana de los tres, ocurrió la tragedia: la pequeña habría caído al vacío. De acuerdo con Restrepo, la cuerda se rompió por el constante contacto contra una piedra, mientras él y su esposa la halaban.



Este miércoles, las autoridades dieron a conocer el hecho e iniciaron la búsqueda del cuerpo, la cual no fue fácil por las condiciones de acceso y del clima. "Por los móviles y los hechos como se presentaron, las unidades de Investigación Criminal aportarán más información pues por temas atmosféricos no ha sido posible la extracción del cuerpo", expresó el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Jorge Eliécer Camacho.

Podrían responder por homicidio culposo, dice experta

Según expertos, en este caso hay varios puntos que permiten hablar de una posible acción penal.



"La madre y el padrastro de la menor pueden ser procesados por homicidio culposo con representación. En ese caso no solo hubo culpa, sino que hubo culpa con responsabilidad. Estamos hablando de una niña que era menor de 14 años, entonces, según el ordenamiento, ella no tenía una capacidad plena, no podía autodeterminarse y solo tiene capacidad de goce”, aseguró la abogada Nathalia Quiceno.

Además, en derecho de familia hay unos principios rectores como “progenitura responsable, interés superior del menor y respondabilidad parental, que son directrices de cuidado que deben tener. Entonces, así ella haya dicho ‘amárreme que yo bajo’, de acuerdo con los hechos, sí hay lugar a una responsabilidad penal”, agregó la jurista.



En este momento, continúan las investigaciones para determinar con exactitud lo sucedido con la menor de edad.



MEDELLÍN