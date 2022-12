Crece la indignación en redes sociales tras la publicación de un video en el que aparece un perro de raza Husky amarrado a una camioneta Chevrolet mientras es arrastrado por una autopista de Medellín. Más exactamente, en el tramo entre Marinilla y El Santuario.



Según la persona que lo grabó, esto ocurrió en la madrugada del 18 de diciembre, hacia las cuatro y media de la mañana: “No sé si alcanzan a ver al perrito colgando del carro, eso es infame. La velocidad a la que va... casi 100 km por hora. El perrito ya está muerto”, dice el hombre con voz notablemente afectada.

Al parecer, por más de 10 km. le pitó al conductor de la camioneta blanca para que se detuviera y no lo hizo.



Hubo una confusión con las placas, pues en un principio se creyó que correspondían a las letras y números IMX 629, pero en el registro del RUNT el carro registrado con estos datos es un Suzuki Swift, propiedad de Jorge Iván Restrepo Navarrete. Por esta razón un diputado de Antioquia con el mismo nombre publicó un comunicado pidiéndole a las autoridades que investigaran el hecho, que se le desvincule del caso y reprochó lo ocurrido.

Aclaración a la comunidad sobre el caso del presunto maltrato animal en una camioneta el día de hoy. pic.twitter.com/crMcfQjEAJ — Jorge Iván Restrepo (@JORGEIVANRESTRE) December 19, 2022

Otras personalidades como la senadora Andrea Padilla también se pronunciaron rechazando el evidente caso de maltrato animal: “Comparto argumentos que sostienen la corriente anticarcelaria, pero creo que quienes cometen actos brutales contra animales, deberían estar presos. Nuestro proyecto de reforma de la ley 1774 plantea 4 años y sanciones alternativas”.

¿Qué dijo el dueño del vehículo?

Pasadas casi 24 horas, el verdadero propietario del vehículo dio la cara.



Según supo EL TIEMPO, llegó a la estación de Policía de Marinilla, en el oriente antioqueño. El coronel William Castaño, director de Carabineros y Protección Animal de la Policía Nacional, señaló que "se presentó el informe correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación para aperturar el proceso judicial correspondiente".



Del mismo modo, un medio local llamado ‘MiOriente’ compartió el relato del señalado, quien sostiene que se trató de un accidente: “El perrito era mi compañero, él estaba enseñado a montar en el carro, no era la primera vez que él venía ahí, y lo que pasó fue que el perrito se cayó; ya más adelante, cuando caí en cuenta, no supe qué hacer, se me vino el mundo encima, no sabía si tirarme al suelo, ponerme a llorar, fue muy duro”.



El perrito se llamaba Coronel y, según dijo, lo acompañaba a todas partes después de vivir una aterradora experiencia hace pocos días: "Me atracaron y por eso salía con el perrito. Tengo otros en la casa, pero este era con el que yo iba”.



No obstante, no paran los insultos en redes hacia el hombre y lo cierto es que ya hay una investigación en curso.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS