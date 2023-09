Con sorpresa y asombro Jorge Alejandro Gómez recibió el pasado lunes 18 de septiembre la noticia de que Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) intervendría administrativamente Comfenalco Antioquia por 12 meses y, a su vez, le entregaba la carta de despido sin justa causa.



Al igual que Gómez, los otros integrantes del Consejo Directivo de la reconocida Caja de Compensación Familia también fueron separados de sus cargos por decisión de Supersubsidio.



¿La razón? Una polémica por una fiducia con más de 10.000 millones de pesos que, según la entidad vigilante, estarían en riesgo.



“Se evidenció remisión de recursos remanentes de los procesos liquidatorios de los programas de salud (EPS-C y EPS-S) que ascienden aproximadamente a los 10 mil millones de pesos a fiducia que desde el año 2021 no se encuentran bajo la titularidad y dominio de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, figurando como fideicomitente y beneficiario la compañía de derecho privado cuya razón social corresponde a Mandato Salud S.A.S., de la cual son accionistas tres personas naturales, generando así un riesgo jurídico y patrimonial a los intereses de la Caja de Compensación Familiar”, dice el documento firmado por el Superintendente.



Sin embargo, el hoy exdirector de Comfenalco habló sobre la situación e indicó que se trata de una medida injusta y desproporcionada.



Asimismo, aseguró que ni estos recursos ni el patrimonio de Comfenalco están en riesgo.



Explicó Gómez que, en su calidad de mandatario, se optó por la figura de una fiducia de patrimonio autónomo con destinación fija para el pago de las obligaciones reconocidas derivadas de la liquidación de los programas de salud y que esto puede ser vigilado por la Supersalud.



“Desde hace cinco años venimos con el pago de las obligaciones tal como está estipulado, de hecho, durante la liquidación pagamos a todos los acreedores, que son unos 486”, afirmó el exdirectivo.



Indicó que, como mandatarios, mantuvieron una fiducia en Credicorp Capital para administrar y pagar dichas deudas, que sumaban unos 52.000 millones de pesos.



¡Somos miles de corazones latiendo por tu bienestar!. 🫂



Pero una vez terminado esto, decidieron en 2021 crear la sociedad Mandato Salud SAS, y para constituir un patrimonio autónomo con destinación específica, que es administrar $10.645 millones debido que no querían hacer dicha administración de recursos a título personal.



“La plata no está en manos de particulares. Hay unos mandatarios que constituimos este vehículo jurídico para la administración y pago de estas obligaciones, se hizo por recomendación de unos asesores expertos. Incluso Credicorp certificó que los recursos están allí”, aclaró Gómez.



Asimismo, indicó que el documento emitido por la Supersubsidio habla de supuestos y presuntos riesgos, pero no habla de ningún hecho materializado en contra de la Caja, por lo que catalogó la intervención a Comfenalco como una medida exagerada.



“La Resolución de la Supersubsidio está llena de palabras como ‘supuestos’, ‘pudiera ahber riesgo’, pero no dice que se materializó algo. Estas intervenciones normalmente se dan por hechos fraudulentos comprobados o porque realmente hay una afectación tal que esté poniendo en riesgo la viabilidad de la organización, lo que no pasa en Comfenalco Antioquia”, afirmó el exdirector de la Caja.

Comfenalco Antioquia Foto: Supersubsidios

Sobre las pérdidas por los programas de vivienda, que superan los 20 mil millones de pesos, según Supersubsidio desde los últimos seis años, Gómez reconoció que si bien esto es cierto, son “pérdidas controlables” que no ponen en riesgo ni el patrimonio de Comfenalco ni el de sus afiliados.



“Esto no afecta los resultados positivos de la Caja. Cuando uno mira la totalidad de los proyectos de vivienda de manera integral que tiene la Caja, unos con otros, al final nos dan un resultado positivo, porque los proyectos de vivienda son a muchos años”, explicó Gómez.

Agregó que para este año se tienen proyectadas utilidades por más de 26.000 millones de pesos y que el patrimonio de la Caja actualmente es de unos 550.000 millones de pesos.



Gómez fue designado director de Comfenalco en 2018, pero antes se venía desempeñando como Secretario General de Contratación.



Sin embargo, antes de su despido también tenía otro rol, desde 2016, como liquidador agente especial. Sin embargo, aclaró que esto no implicaba una inhabilidad.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín