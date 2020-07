Habitantes de vereda en Santa Elena suman tres semanas sin servicios

Mary Luz Marulanda no deja de pensar en el 18 de junio, último día en el que tuvo señal de internet en casa, por todos los problemas que padecen Alexandra y Jerónimo, sus dos niños que cursan cuarto de primaria en la Escuela Santa Elena.



Esto no les permiten estudiar, al igual que su hija mayor, la única que trabaja de la familia mediante la modalidad de teletrabajo y que lleva más de tres semanas viajando a Medellín por obligación, porque en su vereda no hay servicio de internet, como tampoco de televisión y telefonía fija.

Así como la familia Marulanda, también están afectadas decenas de habitantes de la vereda que cuentan con el servicio que se conecta por la red de cables de cobre y la cual está siendo reemplazada por fibra óptica.



Esta tecnología que sería menos atractiva para las organizaciones delictivas que vienen hurtando el cobre de los cables y que sería el principal motivo de las problemática que se vive en materia de conectividad, no solo algunas veredas del corregimiento de Santa Elena, sino en todo el valle de Aburrá, como lo ha asegurado en repetidas ocasiones la empresa de telecomunicaciones Tigo Une.



En El Llano serían más de 40 familias las que están incomunicadas, según el líder social Jorge Quiceno Gil: “solo siete tenemos conexión de fibra óptica y cuando nos cambiaron el anterior sistema también nos hicieron otro daño, nos cambiaron los números de telefonía fija que tuvimos por muchos años ―antes empezaba por 358 y ahora quedó en 491―”, puntualizó Quiceno.

El periódico El Tiempo indagó con Tigo Une, compañía prestadora de los servicios, sobre las afectaciones de conectividad en algunas zonas de Santa Elena (Antioquia), y ellos realizaron un comunicado donde expresaron que, debido al hurto reiterativo de cableado y equipos en el corregimiento de Santa Elena, se han venido presentando fallas en los servicios que han afectado no solo a los clientes, sino también a la compañía.



Específicamente en la zona en mención, entre 2019 y lo que va corrido de 2020, se han presentado 17 eventos de hurto, que han significado cuantiosas inversiones de parte de Tigo para reponer los elementos que lamentablemente vuelven a ser hurtados por los delincuentes.



Asimismo, agregaron que Tigo ha realizado inversiones superiores a los 1.000 millones para modernizar las redes en el corregimiento de Santa Elena, haciéndolas menos vulnerables al hurto, ampliando la capacidad de internet e incrementando los servicios de televisión.

La compañía viene adelantando un proceso de migración a esta nueva red y ha estado comunicándose con los clientes afectados para explicar la problemática, informarles los pasos a seguir, y compartirles que se están ajustando las facturas para no realizar cobros por servicios no prestados.



Desde Tigo hacen un llamado a la comunidad en general para que entre todos se pueda prevenir este flagelo que afecta tanto a los usuarios como a las empresas que prestan los servicios.



"Para hurtar elementos como cable de cobre se requiere solo de 10 o 15 minutos. La invitación a nuestros usuarios, y a la comunidad en general, es que llamen a las autoridades cuando noten movimientos sospechosos alrededor de postes y gabinetes de telecomunicaciones para evitar que se siga afectando la conectividad en esta zona".



Esneyder Gutiérrez

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN