Habitantes de La Pintada, Antioquia, quieren revocar al acalde

La Registraduría Nacional del Estado Civil aprobó la iniciativa ciudadana para revocar al alcalde del municipio de La Pintada (Suroeste de Antioquia), César Augusto Zapata, por el supuesto incumplimiento de las propuestas en su plan de gobierno.

Los líderes de la iniciativa han recolectado 1.110 firmas y esperan que sean aprobadas por lo menos 737 en la Registraduría, correspondientes al 30 por ciento del total de votos en las últimas elecciones, para dar inicio al proceso de revocatoria del mandatario.



Esta situación es vista por el alcalde como un acto de persecución política que lleva vario tiempo y que lo ha hecho sentir acosado, según expresó. Dijo que una de las personas que lidera la iniciativa fue candidato a la alcaldía de La Pintada cuando él obtuvo la mayoría de votos. Desde entonces, aseguró, empezó dicha persecución.



Por su lado, uno de los promotores y líderes del comité, Juan Fernando Vásquez, explicó que desde que comenzó la administración de Zapata, el municipio se ha visto afectado en diferentes ámbitos.



Vásquez explicó que en su campaña, el actual alcalde propuso la construcción de 500 nuevas viviendas para los habitantes de los municipios y que hasta ahora el programa no ha comenzado.

El alcalde no dio cumplimiento a su plan de gobierno y no cuenta ni siquiera con el 10 por ciento de favorabilidad en los habitantes. FACEBOOK

TWITTER

Sobre este punto, el mandatario local aseguró que la categoría que tiene La Pintada como municipio no le permite destinar recursos para la construcción de vivienda, por lo cual han buscado inversión para este aspecto desde el Gobierno Nacional.



"Él dice que nosotros no hemos hecho casas, pero es que el gobierno es el que nos da las casas, nosotros no tenemos dinero para hacer viviendas, nosotros somos de sexta categoría", indicó Zapata.



El promotor de la revocatoria también aseguró que, por el riesgo ambiental que sufrían 30 viviendas debido a la cercanía al río, fueron demolidas con el compromiso del pago de su arriendo mientras construían los nuevos inmuebles. Pero Vásquez agregó que "muchas de las familias se encuentran en albergues improvisados porque dejaron de recibir las ayudas que les prometieron. Hay personas que se bañan en el río porque no cuentan con los servicios básicos".

Están los que me apoyan y los que no, pero esta persona empezó a hablar mal de mí y realmente esto me tiene muy afectado, pongo todo en manos de dios, realmente yo no soy una persona de pelear FACEBOOK

TWITTER

En cuento a la cultura, también existen una serie de incumplimientos que hacen parte de las razones de la iniciativa, aseguró el líder. "El mejoramiento de escenarios deportivos fue una de las premisas durante la campaña del actual alcalde, pero hasta el momento no ha cumplido la promesa de la construcción de tres placas deportivas y una pista de patinaje", dijo.



Entre tanto, el alcalde expresó que está muy afectado con esta situación, pues lo único que ha hecho es ayudar a la comunidad. Agregó que el plan de desarrollo de su administración tiene una ejecución del 70 por ciento.

"Están en el pueblo los que me apoyan y los que no, pero esta persona empezó a hablar mal de mí y realmente esto me tiene muy afectado, pongo todo en manos de dios, realmente yo no soy una persona de pelear", puntualizó el mandatario local. Por lo pronto, el comité espera la aprobación de las firmas para comenzar con las votaciones sobre la revocatoria.

MEDELLÍN