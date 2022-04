En emergencia humanitaria se declararon los habitantes del Morro, en Moravia, nororiente de Medellín, luego del anuncio de desalojo anunciado por el alcalde Daniel Quintero, según él, para proteger sus vidas.



“Ningún Alcalde y ningún funcionario público puede dejar que estén ahí, eso no es una alternativa. Yo no voy a ser responsable de la pérdida de la vida de un niño que quede quemado en el Morro de Moravia. Entonces de ahí se tienen que ir, no hay otra alternativa”, dijo el lunes mandatario.

El Morro de Moravia se declara en #EmergenciaHumanitaria por la defensa de la vida digna y la permanencia en el territorio, abajo la política de despojo del traidor Daniel Quintero que se arrodilló ante los intereses del mercado para atraer turismo extranjero.#ParenElDesalojo pic.twitter.com/BhOM0FZ0Uy — Morro De Moravia (@MoraviaMorro) April 22, 2022

Vanesa Álvarez, líder del sector, explicó que el riesgo en el lugar fue declarado en 1985 y la comunidad ya firmó varios acuerdos con las diferentes Administraciones que han pasado por la Alpujarra para ser reubicados en sitio, pero estos no se han cumplido.



“Ahora lo que salen es que de acá nos tenemos que ir. Ellos dicen que con garantías para la población, pero aquí no han venido a dar ninguna garantía. Queremos que cumplan lo que ya pactaron con nosotros”, precisó la joven líder quien asegura que los incumplimientos vienes desde las alcaldías de Aníbal Gaviria (2012-2015) y Federico Gutiérrez (2016- 2020).



Wilson Rendón, habitante del Morro desde hace 27 años, cuenta que en el año 2000 se declaró la zona de alto riesgo ambiental no recuperable, situación que obligó a la realización de censos para reubicar a las familias en diferentes barrios y sectores de la ciudad como la Aurora, ubicado en la parte alta de Robledo (comuna 7).



Habitantes del El Morro de Moravia se declara en emergencia humanitaria ante el desalojo que quiere hacer la Alcaldía en el territorio. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

De esos censos quedaron 150 personas que no fueron reubicadas junto a los que, en una mesa de concertación son “hijos de Moravia que están en una resolución. El incumplimiento administrativo ha sido tanto que era para entregarles un apartamento en 2013, estamos en el 2022 y aún no se ha dado eso”, recalcó Rendón.



Declarada la emergencia, la comunidad le pedirá a la Corte Constitucional que evalúe el fallo que permite su salida y les ampare sus derechos.



“Queremos casa por casa. La reubicación que se tenía que hacer en el 2006 para los propietarios, se prometió un proyecto habitación, y para los hijos de esos dueños en el 2013. Van más 16 años y ellos dicen que nosotros no nos queremos ir cuando son ellos los que nos tienen hacinados acá, porque de acá del territorio no nos podemos ir porque perdemos los derechos a nuestras viviendas”, concluyó la líder Álvarez.



La comunidad le solicitó al alcalde Quintero las pruebas de que en este lugar se han presentado muertes por intoxicación, caída de casas por movimientos del terreno e incendios producto de los gases.



MEDELLÍN

