Habitantes de Ciudad Bolívar siguen sin agua, tras creciente del río

A las 5 de la mañana del jueves 20 de septiembre, Gloria Isabel Restrepo estaba en la casa de sus suegros, en la vereda Los Monos, de Ciudad Bolívar (Suroeste). A esa hora, varios campesinos de la zona y del casco urbano, ubicado a menos de 15 minutos, se dirigían a recoger café.

Una lluvia insípida caía y no se imaginaron que una tragedia estaba por llegar. Todos se asombraron cuando los perros empezaron a aullar repetidamente. Tras un fuerte ruido, parecido a un rugido, Gloria y las demás personas salieron de la vivienda y vieron la quebrada, ubicada a unos 50 metros, bajar muy crecida. Entonces, dejaron la casa y empezaron a correr.



El agua, que bajaba con furia y llevaba consigo lodo, rocas y madera entró a la vivienda ya deshabitada, pero solo causó daños materiales. A la familia de Gloria no le pasó nada. Sin embargo, tres personas que estaban por el lugar no corrieron la misma suerte.

Varias vías y dos puentes del municipio resultaron afectados con la creciente súbita. Foto: Cortesía Dapard

La avenida torrencial se los llevó y, según el último reporte de las autoridades, solo han logrado encontrar los cuerpos de Ángel Mesa Cruz y Luis Ángel Restrepo Londoño. Sin embargo, todavía sigue desaparecida María Inés Agudelo.



“Dos de ellos subían del pueblo a coger café, ellos madrugaban todos los días. Otras personas que estaban por el lugar lograron tirarse a un cafetal y se salvaron”, relató Gloria Isabel. Al dolor de familiares y amigos por la pérdida de los tres campesinos se suma una emergencia que ella está viviendo en carne propia: la creciente súbita también provocó daños en el acueducto y dejó al 100 por ciento de la población del casco urbano municipal sin agua.



De acuerdo con René Bolívar, coordinador del Área de Manejo del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), la emergencia también provocó daños en la infraestructura vial, específicamente en dos puntos de la vía Los Monos, a la altura de Villa Clavelina. Además, dos fincas perdieron por completo las vías de acceso y dos postes de energía colapsaron.

#AEstaHora | Con el apoyo de los grupos de bomberos de la zona y @EPMestamosahi, se suministra agua potable a la población afectada por la avenida torrencial en el municipio de Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/JOX2asc6OT — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) 21 de septiembre de 2018

Ante la gravedad de la emergencia, el Dapard activó el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y comenzó el apoyo al municipio desde el mismo jueves. Asimismo, este viernes, una comisión técnica, integrada por geólogos e ingenieros, llegó a la zona para evaluar los daños y definir el apoyo para la recuperación.



La atención a esta emergencia la lideran la alcaldía de Ciudad Bolívar y el Dapard, pero cuentan con apoyo de la comunidad, los cuerpos de Bomberos del mismo municipio; de los vecinos Andes, Amagá, Jardín y Concordia; y de personal de Defensa Civil de Jericó y Támesis.

Organismos de socorro llegaron a la zona para atender la emergencia. Foto: Cortesía Dapard

El capitán Bolívar dijo también que están haciendo un recorrido por la rivera, con drones, para monitorear los niveles del río y buscar a la dos mujer que continúa desaparecida.



Una de las mayores dificultades es la falta de agua en el pueblo. Gloria Isabel contó que los bomberos y un carrotanque de EPM han estado abasteciendo a los habitantes con el líquido para las necesidades inmediatas, como preparación de alimentos y aseo.



MEDELLÍN