Quejas por cierre de Centro Día 1 en el Centro de Medellín

“Desde que cerraron el Centro Día 1 y solo quedó el 2, estamos en hacinamiento. Somos hasta 800 personas juntas al mismo tiempo en ese lugar. Pero ¡bendito Dios! Allá nos dan todos los servicios y solo nos cuesta una fila larga, solo nos queda tener paciencia”, expresó Pedro*, quien vive en las calles del corazón de Medellín.



Desde junio pasado, el Centro de atención básica para habitantes de calle, conocido como Centro Día 1 (ubicado en el sector de La Minorista) dejó de funcionar con ese enfoque y se convirtió en el Centro de Traslado por Protección, un lugar al que llevan a los ciudadanos que incurran en conductas contrarias a la convivencia y que está habilitado por especificación del Código de Policía.

Somos hasta 800 personas juntas al mismo tiempo en ese lugar. Allá nos dan todos los servicios y solo nos cuesta una fila larga, solo nos queda tener paciencia

Es decir, llegan al sitio personas que deambulen en estado de indefensión, que estén en grave alteración de conciencia por problemas de salud mental, enajenadas por consumo de sustancias sicoactivas o alcohol, en peligro de ser agredidas, involucradas en una riña, que presenten comportamientos agresivos o que realicen actividades de riesgo.



Para varios habitantes de calle que siguen llegando a las afueras del lugar, aun cuando no les abran las puertas, esta decisión perjudica la atención, pues en el Centro Día 2 (ubicado en el sector de La Paz), el único que quedó funcionando, sienten que hay sobrepoblación.



Por su lado, Paulina Domínguez, subsecretaria de Grupos Poblacionales de la secretaría de Inclusión Social, manifestó que la atención no se ha visto perjudicada.

Según explicó, atienden cada día 2.800 habitantes de calle en el Centro Día 2, en tres jornadas: a las 6 a. m., al mediodía y al final de la tarde. Allí, les brindan alimentación, alojamiento, espacios para la higiene, actividades lúdicas, entre otros servicios.

Para la funcionaria, no es cierto que haya hacinamiento porque la atención se hace con cupos controlados. También confirmó que aunque el espacio fue cerrado en marzo de este año, empezó su funcionamiento en junio.



Sin embargo, fuentes que pidieron guardar su identidad indicaron que en momentos como el operativo en la avenida de Greiff, en agosto pasado, resultaron muchos habitantes en busca de atención, lo que dejó al borde del colapso el Centro Día 2.

Van 3.800 personas



En el patio principal del Centro de Traslado hay tres cubículos espaciosos cercados con mallas: uno para hombres, uno para mujeres y uno para población diversa.

“Un día estaba fumando marihuana detrás de un árbol y me cogieron los ‘tombos’, me quitaron la pipa, el vicio, la candela, los cigarrillos y me metieron a la jaula”, contó un habitante de calle, quien añadió que después de algunas horas lo dejaron ir y que en ningún momento hubo malos tratos.

Un día estaba fumando marihuana detrás de un árbol y me cogieron los 'tombos', me quitaron la pipa, el vicio, la candela, los cigarrillos y me metieron a la jaula

A pesar de eso, el Centro de Traslado por Protección no es solamente para habitantes de calle. Allí llevan a cualquier persona que incurra en conductas contra la convivencia, siempre que no sean hechos delictivos.



Asimismo, una persona no puede estar en el sitio más de 12 horas. De hecho, el reconocido ‘Spider-Man’ ruso fue llevado a este sitio en meses pasados cuando escaló el edificio de Bancolombia sin autorización y sin implementos de protección. Desde que empezó a funcionar, han sido trasladadas al lugar aproximadamente 3.800 personas. Después de la medianoche del sábado y al amanecer del domingo es cuando más incidencia se presenta.



Para Valentina Cardona, integrante de una fundación que trabaja con esta población, el hacinamiento al que se refiere Pedro por el cierre del Centro Día 1 es cierto. De igual forma, dijo que en el Centro de Traslado por Protección son llevados en la mayoría de casos personas que habitan las calles.

El Centro Día 2 forma parte del Programa de Atención e Inclusión Social para el Habitante de Calle, de la alcaldía de Medellín, que en su conjunto ha logrado que desde 2016 hasta la fecha, 558 personas superaran su condición de calle.



Aunque Domínguez reiteró que el lugar garantiza la atención de esta población en uno de sus componentes, con la meta final de encontrar herramientas para lograr la resocialización, Pedro considera que uno solo de estos centros no es suficiente para la alta demanda de personas que habitan las calles y recurren en busca de servicios básicos.



*Nombre cambiado por petición



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN

Twitter: @HeidiTamayo