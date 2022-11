El pasado 31 de octubre, se presentó un hecho de intolerancia en el barrio Castilla de la ciudad de Medellín. Un adulto mayor, al parecer habitante de calle, sufrió una fuerte golpiza por un joven en la villa deportiva del sector.



El hecho ocurrió ante la mirada de una decena de personas, quienes no reaccionaron ante los hechos y dejaron que el individuo arremetiera contra la integridad del anciano.



Desde un lugar cercano, un ciudadano grabó los acontecimientos para posteriormente subirlos a las plataformas digitales. Según comentaron algunos defensores de derechos humanos de la zona, el hombre intentaba dormir en el complejo deportivo, cuando fue agredido por el sujeto.



“Hay indiferencia de la gente que está ahí y eso nos deja un sinsabor porque definitivamente nos duele más la indiferencia de la gente buena. Hacemos un llamado a no permitir este tipo de agresiones”, dijo Juan Aristizábal, líder de derechos humanos de Castilla, a ‘Caracol’.



Se desconocen los motivos por los cuales el involucrado, que vestía camisa blanca y pantalón negro, vulnero físicamente al habitante de calle. Sin embargo, algunos internautas han manifestado que es otro caso más de intolerancia en contra de la población de la tercera edad que se encuentra en la indigencia.



"No son uno, ni dos, ni tres casos, muchos habitantes de calle han sido asesinados este año en la ciudad de Medellín”, agregó Aristizábal.



Algunos reportes demuestran que en los últimos 15 días se han presentado cinco asesinatos a adultos mayores en todo el Valle de Aburrá.



🚨🚧 Denuncia Pública, esto sucedió en el barrio Castilla Medellín, bárbaros golpean habitante de calle, se autodenominan los del combo, ayuden a difundir, esto no puede seguir pasando. pic.twitter.com/mCHeEfEzk1 — EL CABO TAMAYO (@Diegotamayo1067) October 31, 2022

