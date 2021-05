Polémica en clase en la Universidad Nacional sede Medellín

La realización de un parcial del curso de termodinámica, que toman los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional sede Medellín, se transformó en una acalorada discusión entre profesor y alumnos, la cual se viralizó en un video por redes sociales.



“En la universidad los estimulan a ustedes a que colaboren con la campaña de Petro y a cambiar unas ratas por otras. Los políticos son ratas todos, no perdamos tiempo”, dijo el profesor Horacio de Jesús Uribe durante la clase, lo que caldeó los ánimos de algunos estudiantes.



(Le puede interesar: Lo que se sabe sobre los dos niños que murieron en Antioquia)

De acuerdo con Hamil Gómez, representante estudiantil de la sede, el docente convocó a los jóvenes a una clase virtual en vivo para el domingo 9 de mayo y en su intervención envió una evaluación, sobre la cual algunos estudiantes no estaban de acuerdo en realizar porque la institución se encuentra en paro.



“Claramente los estudiantes van a la evaluación pero un grupo de estudiantes le dice muy respetuosamente que reconsidere aplazar el examen porque no era ni en el día ni el horario de acceso ni tampoco había condiciones, se le pidió que respete la asamblea y el profesor dice que no lo va a aceptar porque le parece una alcahuetería de parte de la universidad de promover este espacio”, contó Gómez.



Una estudiante le reclamó sobre si le hacían campaña a Gustavo Petro y el profesor contestó que es él quien está incitando las marchas y los disturbios que actualmente ocurren en el país. Por lo que insistió en que debería seguir la clases y las calificaciones.



“Él dijo (Petro), desde el año 2018, que este país iba estar en la calle 4 años”, insistió el docente.



(También puede leer: Covid mató a tres miembros de una familia en 10 días por un descuido)

Total rechazo al actuar del señor Horacio Uribe, de @UNALmedellin quién el día de ayer acusó y censuró a quiénes piensan diferente a él.

Exigimos a la @UNALOficial se pronuncie sobre estos docentes que violan la democracia institucional.#ParoNacional #CensuraColombia pic.twitter.com/5HDDVLSB4t — Asamblea Estudiantil UnalMed (@asambleaunalmed) May 11, 2021

Aunque finalmente no se realizó la evaluación solicitada, los estudiantes elevaron la queja y la institución se pronunció y respondió que el caso se elevó a la autoridad disciplinaria correspondiente de la universidad.



“La Facultad (de Minas) reitera su posición de flexibilizar los cursos, así mismo de aplazar las evaluaciones, actividades presenciales no imprescindibles y cualquier actividad académica que se desarrolle deberá ser al menos grabada para que de manera asincrónica los estudiantes que no puedan asistir tengan acceso al material”, señaló la universidad en un comunicado.



Por ahora, la Universidad Nacional así como las otras instituciones de educación superior públicas de la ciudad como la Universidad de Antioquia, el ITM y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se encuentran en paro y están apoyando las marchas en contra del Gobierno Nacional en la capital antioqueña.



Gómez explicó que, por parte de los universitarios, le están pidiendo al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2018, la matrícula cero y “las garantías de una movilización social pacífica y cesar los ataques por parte de la policía a las manifestaciones pacíficas y parar las desapariciones y asesinatos, particularmente en Cali”.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Bloqueos 'abren' el pesimismo de las empresas en Cali



-Habla profesora que llamó ‘guerrilleros’ a estudiantes de la UIS



-Hospital embarga cuentas de la Alcaldía de Santa Marta