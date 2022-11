El auditorio del Museo Casa de la Memoria de Medellín fue el lugar elegido para que el presidente Gustavo Petro, la cabeza del Estado, le diera cumplimiento a la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 1 de julio de 2006, donde le ordena pedir perdón por las masacres de La Granja y El Aro (Ituango), ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente.

En el lugar estuvieron las fotografías de las 19 víctimas (cuatro de La Granja y 15 de El Aro) acompañadas por velas blancas.



"En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora que los mataron porque sí (…) que en sus muertes en La Granja y en El Aro estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato", pronunció Petro frente los familiares.



Las palabras de perdón fueron dadas después de ser descubiertas dos placas que serán instaladas en los corregimiento antioqueño para hacer memoria de lo sucedido hace más de 25 años.



Allí estuvo Astrid Elena Múnera, hija de Luis Modesto Múnera Posada, quien tiene fresca en su memoria la llegada de los paramilitares hasta El Aro, apoderarse del pueblo por nueve días y asesinando a 15 lugareños.

Luis Modesto Múnera Posada, una de las víctima de la masacre en El Aro, Ituango. Foto: Jaiver Nieto

Cuenta la mujer que su padre, quien para entonces era el presidente de la Junta de Acción Comunal, salió de la casa después de haber escuchado una serie de disparos en la plaza principal seguidos por un llamado del párroco.



"Como vivíamos un poco más retirados de la plaza, no escuchamos muy bien lo que él decía. Yo estaba en el momento al lado del lavadero, salí al corredor y le dije: 'Está hablando el padre por el megáfono, pero no entendemos lo que dice'. Él nos dijo que iba a ver qué estaba diciendo y que nos escondiéremos", contó Astrid quien al día siguiente se enteró que su padre habían sido asesinado.



Desde el 22 hasta el 30 octubre de 1997, todos los días los paramilitares llevaban a los pobladores hasta la plaza para que no se fueran a ir, mientras que los insultaban, amenazaban con asesinarlos y no les permitían llorar sus muertos.



Lo ocurrido con don Luis y su familia, fue escuchado por el presidente Petro quien no dudó en asegurar que el Estado ha sido asesino al permitir la muerte de sus ciudadanos.

En el recinto estuvieron las fotos de todas las víctimas. Foto: Jaiver Nieto

“Las víctimas ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesinado que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad, que encubre”, agregó el mandatario.



Aunque el acto central era el reconocimiento público de la responsabilidad en estos hechos y pedir perdón, en la sentencia la Corte IDH también ordena crear las condiciones necesarias para que las familias desplazadas pudieran regresar a sus hogares, así como brindarles salud gratuita y hacer justicia.



Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien estuvo presente en el acto, manifestó que este era necesario tras conocida la sentencia y en cierta medida se convierte en un bálsamo para los familiares de las víctimas y la sociedad.



