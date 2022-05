Durante una entrevista con EL TIEMPO, a propósito de la su suspensión por presunta participación en política, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contó que Gustavo Petro lo llamó al conocer la decisión tomada por el ente de control.



Quintero fue suspendido esta semana después de publica un video en un carro y diciendo "el cambio, en primera". Esto fue señalado por algunos sectores como un apoyo a Petro, quien en su campaña presidencial tiene una propaganda similar.



Sin embargo, Quintero negó que haya una relación con esto e, incluso, señaló que ese tipo de mensaje fue utilizado por el presidente Iván Duque en 2018, cuando era candidato a la Presidencia de la República.



Argumentó que ese video hace parte de una campaña de expectativa y que su alcaldía es de cambio: "El día que una alcaldía no pueda hablar de cambios, estamos jodidos".



Explicó que el video no se refiere a un candidato en particular y que si hubiera tenido la posibilidad de defenderse, hubiera vencido, "pero no hubo juicio, acá hubo una ruptura de la democracia". Por eso, acudirá a las instancias judiciales para regresar a su cargo antes de los tres meses de suspensión ordenados por la Procuraduría.

Quintero estuvo con algunos miembros del Pacto Histórico este miércoles. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Sobre la suspensión, el alcalde de Medellín la ha catalogado como un golpe de Estado. “En qué países se le permite a una entidad administrativa, a la exministra del presidente de turno, sin ningún proceso jurídico, sin derecho a la defensa, sin ni siquiera notificación, destituir, suspender, con el ánimo de destituir, al alcalde de la segunda ciudad del país elegido popularmente”, insiste Quintero.



En la entrevista Quintero reveló que Gustavo Petro lo llamó tras enterarse de que había sido suspendido.



Dijo que no es muy cercano al hoy candidato presidencial por el Pacto Histórico, pero contó que "me llamó cuando supo de la destitución, me puso a su servicio los abogados que le ayudaron en su proceso de defensa de la democracia. Se solidarizó conmigo, pero no tenemos una relación íntima".



Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, fue suspendido también por la Procuraduría, dirigida entonces por Alejandro Ordóñez y su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



No obstante, durante una manifestación que Quintero realizó este miércoles para rechazar su suspensión, estuvo rodeado de petristas. Algunos congresistas electos por el Pacto Histórico lo acompañaron en la tarima. De igual forma su esposa, Diana Uribe, ha hecho campaña por Petro en Antioquia.