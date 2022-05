El Norte de Medellín debe tener más oportunidades y desarrollo. Ese fue uno de los llamados de Gustavo Petro durante su discurso en la noche de este viernes en el cierre de su campaña en Medellín.



“El norte de Medellín fue abandonado desde el punto de vista de inversión pública por los gobiernos del imputado (refiriéndose a Álvaro Uribe). El norte abandonado que queda atravesado por una desidia de los gobiernos y una soledad de las juventudes y del pueblo trabajador”, dijo ante cientos de personas que lo acompañaron en su cierre de campaña en la zona de Carabobo Norte, entre el Parque Norte y el Jardín Botánico.



(Le puede interesar: Alerta en Medellín sobre estafa para sacar pasaporte)

Para Petro, el Norte de Medellín, que es donde hay más pobreza, “debería llenarse de sedes universitarias, de educación, de cultura, de sedes de banda ancha, de posibilidades crédito para la economía popular y para impulsar la industrialización la ciudad”.



Durante su intervención también se refirió a la suspensión del alcalde Daniel Quintero, a quien defendió ante sus seguidores tras recordar que durante su mandato en Bogotá había pasado por algo parecido.



“Se quieren expropiar los derechos de la gente y las libertades, del poder de decisión autónomo y soberano de una ciudadanía, de no coincidir con los intereses de las personas (…) y buscan expropiar los derechos fundamentales y el derecho de ser elegido”, dijo.



(También puede leer: Estos son los 10 productos que más han subido de precio en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas llegaron al sector de Carabobo Norte a apoyar a Petro y a Francia Márquez. Foto: Jaiver Nieto

Petro criticó a la procuradora que suspendió a Quintero. “Una funcionaria que jamás fue elegida popularmente, que no es juez de la República y que al sustituir el mandato popular por una resolución burocrática, irrespeta el voto popular y rompe con la esencia de los derechos humanos”, agregó.



Frente a esto, agregó, dijo que Colombia está pasando por una “dictadura”. “Un régimen tan parecido, tan similar con el del vecino país, entre Duque y Maduro son hermanos gemelos en los mismos regímenes, con la misma acción”, agregó.



Petro reiteró en sus propuestas de industrialización, agricultura, turismo y riqueza a través del trabajo humano. Por eso, afirmó que Colombia tiene que superar las economías del carbón, el petróleo y la cocaína.



(Le sugerimos leer: Encuentran muerta a reconocida DJ en inquilinato de Itagüí)

Facebook Twitter Linkedin

Los simpatizantes de Petro llegaron en la tarde, el candidato en la noche. Foto: Jaiver Nieto

“Le llegó el momento de gobernar al pueblo”, fue uno de sus llamados pues su apuesta será por la paz. Señaló, además, que no se perseguirá quienes voten en contra de su proyecto político y que se respetará a la oposición si llega a la presidencia.



“Gobernaremos para los uribistas y para los progresistas y para los que no tienen partido, para los que no hayan votado y para los que hayan votado. Vamos a gobernar en democracia”, reiteró.



"¡Que viva Medellín Humana, que viva Antioquia Humana!. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. te quiero mucho Medellín, gracias", finalizó el candidato su intervención en una noche fría y lluviosa en la capital antioqueña.



El candidato estuvo acompañado por los congresistas electos antioqueños por el Pacto Histórico, además de miembros del Movimiento Independientes.



MEDELLÍN