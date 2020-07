GuíaCereza, el sitio para adultos que abrió la vía de la diversidad

El nombre y el logo daban más la idea de una nueva repostería, heladería o dulcería en Medellín. Pero quien ingresaba al aún incipiente sitio en Internet de hace tres lustros, se encontraba con una sorpresa.

Se le bautizó GuíaCereza -con dos cerezas de un color rosado suave como logotipo- y se trataba de la primera agenda digital de eventos eróticos y directorio de moteles en la ciudad.

Era el proyecto de grado de los estudiantes de Comunicación Social-Periodismo, Fernando Marulanda y Pablo Zapata, de la conservadora y muy católica Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), donde los estudiantes se vieron obligados a ‘maquillar’ el proyecto, para poder presentarlo a sus directores de tesis.

Por la connotación religiosa, la universidad no le hubiera dado cabida al proyecto. Tenía que parecerse a una guía de entretenimiento FACEBOOK

TWITTER

“Obviamente, por la connotación religiosa, la universidad no le hubiera dado cabida al proyecto. Tenía que parecerse a una guía de entretenimiento, de ciudad, pero por ninguna parte debía aparecer el tema erótico o para adultos”, cuenta Marulanda, ahora empresario y uno de los estudiantes fundadores de GuíaCereza.

“La connotación sexual cuando ellos hicieron el proyecto, ahora se ve como lógica. Pero 15 años atrás lo que ellos proponían era algo innovador. Hay que tener en cuenta que no existía Google. La única guía eran las Páginas Amarillas del directorio telefónico de cada ciudad. Para la época el tema de crear esta guía de contenido para adultos era útil y novedosa, y más en este tema”, afirma Jaime Castaño, quien hace poco entró a formar parte de la sociedad de la firma.

Se lanza en Nochebuena

Así, despojado de toda intención y alusión ‘pecaminosa’ y con el apoyo de la mayoría de los profesores que les calificaron la tesis, los estudiantes lanzaron su página de internet GuíaCereza, el 24 de diciembre del 2004.

​

“Nace como un medio de comunicación digital, que quería publicar información del ámbito erótico. Una guía de moteles, clubes de estriptis, sitios gay, salas de masajes, eventos de diferentes tipos, fiestas con contenido erótico-sexual”, agrega.

“Hacemos reportajes y artículos. Creamos una comunidad, que hoy tiene 500.000 usuarios, para que la gente se conecte”, dice el hoy empresario, que también estudió antropología en la Universidad de Antioquia y es un apasionado del tema sexual y erótico.

Si ven el logo son unas cerezas fucsias, no rojas. No tenía connotación porno, no porque tengamos algo en contra de la pornografía, sino porque era una guía de diversidad sexual FACEBOOK

TWITTER

El nombre, una idea principalmente de Zapata, otro de sus fundadores, quería llevar al público una página de entretenimiento para adultos, no de pornografía.



“Si ven el logo de la compañía son unas cerezas fucsias, no rojas. No tenía connotación porno, no porque tengamos algo en contra de la pornografía, sino porque era una guía de diversidad sexual, tenemos cabida para todos”, añade Marulanda.

Se puede decir que con GuíaCereza hay un antes y un después de la sexualidad en Colombia, porque fue pionera en el tema de la diversidad sexual. Se publicaban relatos eróticos de diversas tendencias, había chats, perfiles, y en una época en la que no existía el matrimonio igualitario, mucho usuarios compartían videos de bodas simbólicas entre parejas homosexuales o lesbianas, y fiestas 'swinger'.

El sitio fue recibido ampliamente y los usuarios empezaron a llegar. “La página se empezó a conocer por un voz a voz y un pequeño freepress con varios medios que registraron la primera guía de entretenimiento para adultos en Colombia”, afirma Zapata.



“Empezó a llegar mucha gente a la página digital, de hecho tuvimos problemas con el servidor porque pagamos un servidor para muy pocas visitas y nos tocó ampliarnos”, dice Zapata.

Era decisivo que la gente empezara a entender la importancia que tenía la Internet en su momento. Muchos no tenían conexión a internet, nuestro foco de clientes eran lo moteles, especialmente FACEBOOK

TWITTER

La idea de Marulanda y Zapata era vivir de la publicidad, pero a los dos años estaban que ‘tiraban la toalla’. Tuvieron muchos problemas económicos porque era una plataforma nueva que los empresarios desconocían, y la conexión a Internet era engorrosa, además pocas personas la tenían.



“Era decisivo que la gente empezara a entender la importancia que tenía la Internet en su momento. Muchos no tenían conexión a internet, nuestro foco de clientes eran lo moteles, especialmente, y los administradores de esa época no estaban preparados”, cuenta Marulanda.

Un salvavidas

“Finalmente, me acuerdo que hubo un motel que nos abrió las puertas y a partir de que lo hizo muchos moteles empezaron a pautar con nosotros. Pero el haber hecho ese contacto con moteles, implicó, a parte de abrir el punto de venta, que empezaran a pedir los productos para vender en las habitaciones”, afirma Marulanda.

Y agrega: “GuíaCereza es hoy la mayor distribuidora de productos para adultos en los moteles, incluida lencería”.



El salvavidas llegó de un nicho lógico: los sexshops, locales de venta de ayudas y juguetes sexuales. “En el 2008, cuatro años después de lanzada la página, se inauguró la primera tienda, un local de 6 metros cuadrados en el centro de Medellín, en Maracaibo, entre El Palo y la avenida Oriental, que aún existe”, agrega Marulanda,

La imagen que queremos transmitir es la de una boutique sensual, nos gusta es exhibir lo que invite a la gente a que entre a una tienda FACEBOOK

TWITTER

El local tenía solo una pequeña vitrina donde se exhibía básicamente lencería femenina para que la gente que pasara por la calle no tuviera ningún prejuicio.



“La imagen que queremos transmitir es la de una boutique sensual, nos gusta exhibir lo que invite a la gente a que entre a una tienda”, aclara Zapata.

“Hoy –asegura Marulanda– la mayoría de los locales de GuíaCereza exhiben lencería de producción nacional, casi toda fabricada por nosotros. En esa época poníamos fotos de los trajes que vendíamos y la gente entraba a preguntar por los juguetes”.



Desde esa época y hasta hoy, el Código Nacional de Policía incluye restricciones para exhibir juguetes sexuales en las vitrinas que están expuestas al público,porque mucho menores de edad transitan por las calles.

De hecho, existe solo un almacén de productos para adultos en Medellín, y quizás sea el único en el país, que tiene un local en un centro comercial y donde los ventanales que dan a los pasillos están cubiertos con un papel que no deja ver lo que allí se vende. Solo tiene el aviso del local.



“Estuvimos a punto de entrar a centros comerciales, empezando por Viva Envigado, pero la Junta Directiva del centro determinó que la ciudad no estaba preparada para el tema de productos de adultos allí y todo quedó ahí”

Impulsó la industria local

Alrededor de GuíaCereza se ha desarrollado una gran cantidad de industrias locales: de lencería, de juegos de mesa eróticos, de dildos (juguetes sexuales con formas fálicas) y desde hace tiempo lubricantes y cremas para uso íntimo. Castaño, las está produciendo, a través de su industria farmacéutica.



“Diseñamos nuestra propia línea de cosmética sensual: lubricantes, multiorgasmos, retardantes en un laboratorio con registro sanitario e Invima”, cuenta Castaño. Hoy estos productos se exportan a diferentes países, como Perú. Estados Unidos y México.

Lo que nos ha salvado siempre es que le hemos apostado a lo local: contenido y productos. Tenemos contenido propio y de nuestros usuarios FACEBOOK

TWITTER

Hoy en día, existen 29 tiendas de GuíaCereza en todo el país y con la llegada del nuevo socio, de la firma Ser Íntimo, se están vendiendo lubricantes y cremas especiales producidos en el país.



“Lo que nos ha salvado siempre –asegura Zapata– es que le hemos apostado a lo local: contenido y productos. Tenemos contenido propio y de nuestros usuarios. Así el ciento por ciento de nuestro contenido lo hacen los usuarios”.



ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

@oleonn84