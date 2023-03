Por el Centro de Medellín transitan diariamente cerca de dos millones de personas. Es una zona compleja de la ciudad, con muchas realidades y retos que ninguna alcaldía ha podido recuperar.



Especialmente el sector del ‘Hueco’, donde se aglomera tanto el comercio formal como el informal y que se ha hecho su propia reputación a lo largo de los años.

Allí, en esta zona donde confluyen diferentes realidades de la ciudad circula cada mes el Guayaquil Times, un reconocido periódico de la zona que cumplió 21 años y que se enfoca por construir sociedad y destacar a los comerciantes que, a pulso, se han hecho su lugar.



Jairo Bernal se define como el fundador, director, repartidor, periodista y hasta comercial de este peculiar medio. Este paisa, comerciante y comunicador social de la Universidad de la Sabana en Bogotá hoy recuerda sus inicios, su trasegar durante estas dos décadas y lo que se viene para el medio que fundó.



Cuenta el hombre que sus inicios como comerciante fueron en la capital del país, en San Victorino y en el San Andresito de la 19 en San José, comercios populares de Bogotá que, según Bernal, estaban en manos de Orientales antioqueños.



Años después regresó a su tierra y montó su negocio en el centro de Medellín, en el sector de Guayaquil, antes de que este fuera conocido como el ‘Hueco’.



“El sector apenas estaba pasando por un proceso de transición de plazas de mercado a zona comercial, pero era muy desorganizado, estamos hablando del inicio de los años 90. Entonces con varios amigos creamos Asoguayaquil y empezamos a organizar el sector para hacer el proceso de cambio, lo que comenzó a volverlo más atractivo para el comercio”, recuerda el hombre.



Sin embargo, el alma de periodista nunca abandonó a Jairo, quien siempre tuvo la idea de crear un medio de comunicación que mezclara su parte académica con la comercial.



Con la Asociación ayudó a fundar un primer periódico al que llamó ‘El nuevo Guayaquil’, el cual resultó siendo muy costoso y Jairo terminó pagándolo de cuenta de su bolsillo, por lo que creó un segundo periódico, al que llamó ‘Guayaquiliando’, con la idea de emular en el sector, lo que en Medellín se decía ‘juniniar’, que era recorrer la calle Junín para comprar, vitriniar, festejar o tomar el algo.



“Los amigos y conocidos me decían que ‘Guayaquiliando’ sonaba a ‘putiando’, porque Guayaquil todavía tenía ese estigma de barrio del bajo mundo, lleno de putas, ladrones y cantinas”, cuenta el hombre entre risas.

Facebook Twitter Linkedin

Tiene la misma tipografía que The New York Times y Los Ángeles Times Foto: Jaiver Nieto

La idea era siempre tener el nombre del sector, pero al ver que estaba estigmatizado, optó por darle un apellido más suntuoso para que lo equilibrara, y como en la época los medios más prestigiosos eran The New York Times y Los Ángeles Times, decidió darle ese mismo toque al suyo y así nació el Guayaquil Times, que tiene hasta la misma tipografía que los medios ya mencionados.



“Eso generó mucha gracia en las personas y en los otros medios. Incluso al principio le decían Guayaquil ‘times’, no su pronunciación en inglés (taims)”, recuerda el hombre.



Puede sonar jocoso, pero el proceso del medio de comunicación ha sido muy serio, pues 21 años después sigue vigente y ha sido protagonista del cambio que ha vivido este sector a través de los años.



“El medio ha contribuido a visibilizar problemáticas, a contar historias de superación de personajes reconocidos del sector, lo que ha motivado a una nueva generación a seguir estos ejemplos. Creo que hemos ayudado sobre todo en el tema de mentalidad, porque hemos empoderado a nuestros comerciantes, que muchos de ellos ahora son grandes empresarios”, asevera Jairo.



El periódico, que siempre ha salido de manera gratuita una vez al mes, comenzó con un tiraje de 2.000 ejemplares y llegó hasta los 20.000 en su mejor época.



Su distribución siempre ha sido por el sector Guayaquil y se ha caracterizado por su filosofía de “hacer, no de destruir”, pues en su contenido no solo sobresalen los comercios del sector, sino que también tiene un espacio donde la gente expresa sus informidades y, además, resalta al ‘comerciante del mes’, que es uno de los mayores atractivos para la audiencia.



“He tenido columnistas, desde algunos reconocidos como empresarios del sector. También hemos hecho muchas campañas sociales para ayudar a la gente de la zona”, dice Bernal.



El Guayaquil Times, como cualquier empresa de medios, tiene diseñador gráfico y editorial, equipo de comerciales y periodistas para hacer que el impreso pueda salir cada mes. Por años, incluso, tuvo hasta practicantes universitarios.



El medio se convirtió en un ícono del sector, tanto que, si se demora en salir, la gente acude a Jairo para preguntarle el por qué.



Y es que no todo ha sido color de rosa para este medio. La crisis de la pandemia y el incremento de los costos de impresión han ocasionado retrasos en el tiraje o que haya meses en los que no pudo salir la edición.

Facebook Twitter Linkedin

Jairo Bernal, fundador del periódico Foto: Jaiver Nieto

Cuenta el creador del medio que, aunque por años sostuvo el periódico por sus propios medios, la pauta de los mismos comerciantes del sector ha sido el pilar para sostener al periódico durante tantos años.



“El promedio actual es de 15.000 ejemplares, pero ahora los costos se han subido en más de un 60 por ciento, por lo que estamos tratando de hacer la migración a lo digital.”, afirma el comerciante.



Más presencia en redes sociales, además de una página en Instagram y Tik-Tok que se llama ‘Guayaquiliando’ (como se llamaba el periódico antes) son algunas de las novedades que tiene el medio en su salto a lo digital.



En estas plataformas, cuenta Bernal, se muestran los mejores compraderos del ‘hueco’ en sus diferentes líneas, para que los seguidores (ya superaron los 5.000 en menos de tres meses) conozcan los mejores lugares para comprar el producto o servicio que desean.



Sin embargo, para los ‘vieja guardia’ que aún esperan el medio impreso para leer y enterarse de la realidad del sector, todavía podrán hacerlo.



Allí, en la calle 48 con carrera 54 (sector Pichincha con Cúcuta), entre almacenes de calzado, tiendas de ‘todo a $5.000’ y carretas en la calle vendiendo ropa, se puede leer grande el anuncio en letras de estilo gótico: Guayaquil Times, el lugar donde se crea este tradicional periódico.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10