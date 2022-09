Un par de personas que navegaban por la represa de Gutapé, al oriente de Antioquia, captaron en video un curioso momento que se difundió a través de redes sociales en los últimos días.

En las imágenes, que duran escasos 15 segundos, se ve a cinco mujeres y un hombre que celebraban una fiesta en un planchón con música y licor.



Sin embargo, lo que llamó la atención de quienes grabaron fue que las mujeres estaban en 'topless', es decir, que no tenían puesta la parte superior del vestido de baño.



“Guatapé se está cotizando", dijo uno de los hombres que presenció la rumba.

Si bien no se conoce con exactitud cuándo se grabaron las imágenes, hasta el momento las autoridades de Guatapé no se han pronunciado oficialmente frente a lo sucedido.



Sin embargo, fuentes de la alcaldía explicaron a este diario que, a través de la imágenes, no se puede determinar el lugar donde ocurrieron los hechos, ya que otros cuatro municipios tienen jurisdicción en el embalse.



Además, explicaron que, si bien se hacen controles a las embarcaciones de servicio público, hay un número importante de planchones y lanchas privadas que están alrededor de la represa.



El artículo 33 del Código de Policía sanciona los comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones entre las personas, entre ellos los actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.



La multa para este tipo de casos es ‘tipo 3’, lo que significa que la persona deberá pagar 16 salarios mínimo diarios legales vigentes (SMDLV), que para el año 2022 el monto es $ 533.333.



MEDELLÍN