El embalse El Peñol-Guatapé, uno de los principales atractivos turísticos de Antioquia, volvió a ser escenario de una tragedia.



Este miércoles 6 de abril sobre el mediodía, dos mujeres que se movilizaban en una moto náutica perdieron la vida en dicho embalse.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos de El Peñol, ninguna de las dos jóvenes sabía nadar y, además, al parecer no contaban con elementos de protección como el chaleco salvavidas.



"Dos mujeres que se encontraban realizando actividades náuticas, al parecer sin chaleco salvavidas, sufren accidente con la embarcación y quedan sin protección en el embalse. Una de ellas logra ser rescatada por la comunidad pero infortunadamente llega sin signos vitales al hospital del municipio de Guatapé; la otra mujer aún está desaparecida en el embalse", informó la entidad.



Entre las razones de lo ocurrido, se dice que ambas cayeron del Jet-ski al intentar recuperar una gorra que había caído al embalse.



(Le puede interesar: Tragedia en Antioquia: van 8 muertos por un deslizamiento en Abriaquí)

Bomberos reporta accidente en moto acuática en embalse de El Peñol. Una persona falleció y otra está siendo buscada por bomberos del municipio y de Guatapé quienes han realizado inmersiones con buzos en el proceso de búsqueda. @GobAntioquia — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) April 6, 2022

Desde la estación de bomberos activaron los protocolos de búsqueda con dos unidades de buzos, pero al finalizar la tarde el cuerpo no había sido hallado.



Se tiene programado continuar las labores en la zona a partir de las 7 a. m. de este jueves 7 de abril.



"Invitamos a la comunidad, tanto propia de los municipios cercanos al embalse como a los turistas, a utilizar siempre los chalecos salvavidas, una vez más nos demuestra que cuando no hacemos uso adecuado o no los tenemos, nuestra vida está en peligro", aconsejó el cuerpo de bomberos.



Las autoridades investigan si el vehículo náutico en el que naufragaron las jóvenes contaba con los permisos necesarios.



(Lea también: Así se prepara Hidroituango para el incremento del caudal del Río Cauca)



MEDELLÍN