“¡Todos somos uno!” Esta arenga se repitió a gritos en medio de pitos y vuvuzelas en la entrada de Plaza Mayor este viernes 31 de marzo, donde se realiza la Asamblea General de Accionistas del Grupo Sura.



(Lo invitamos a leer: Empleados de Sura protestaron contra lo que llaman ‘una toma hostil’ de Gilinski)



Un numeroso grupo de empleados de Sura y de Nutresa hicieron un corrillo en el que manifestaron su apoyo a los accionistas del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y, a su vez, rechazaron las acciones del Grupo Gilinski en lo que llaman una ‘toma hostil’ para quedarse con el control accionario de Sura.

En la primera citación, convocada por Gabriel Gilinski, solo acudió el 1,098 por ciento de las acciones representadas en la Asamblea, por lo que no hubo quórum y no se pudo proceder con el orden del día y se dio por levantada.



(Le puede interesar: ABC: nuevo round Gilinski y GEA por control de juntas de Sura, Nutresa y Argos)



Para la segunda, convocada por Sura, la participación fue superior del 97 por ciento, por lo que se prosiguió con lo proyectado.

Facebook Twitter Linkedin

Empleados de Sura y Nutresa llegaron hasta Plaza Mayor para protestar. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En esta, se recordó que Jaime Gilinski, en junio del 2022, presentó una demanda ante Supersociedades por un presunto conflicto de intereses de representantes legales del Grupo Sura en la votación para la elección de miembros de la Junta Directiva del Grupo Nutresa.



Esto ocasionó la decisión por parte de Supersociedades de decretar medidas cautelares de restringir el voto del Grupo Sura en futuras votaciones de Juntas Directivas de Argos y Nutresa.



(Además: La historia real del falso duque español que deslumbró a sus amigos de Medellín)



Asimismo, aplica para que los representantes de los grupos Nutresa y Argos no puedan votar en la elección de la junta directiva de Grupo Sura de este viernes.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Gilinski en la Asamblea de Accionistas del Grupo Sura. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sin embargo, según se dijo en esta Asamblea, el proceso está suspendido actualmente por lo que los representantes de dichos grupos todavía pueden votar en estas elecciones debido a una recusación presentada.



En esta Asamblea extraordinaria de Sura se pidió votar en dos propuestas, concernientes a decidir sobre aducidos conflictos de intereses en los representantes legales de Sura en el ejercicio de voto en las Asambleas de accionistas del Grupo Argos y Grupo Nutresa.



(Lea también: Juan Manuel: el niño que soñaba con diseñar y murió en columpio de Medellín)



Asimismo, se pidió votar para ratificar el ejercicio del voto por parte de los representantes legales del Grupo Sura en pasadas Asambleas de accionistas del Grupo Nutresa y del Grupo Argos, tanto en reuniones ordinarias como extraordinarias.



Previo a las votaciones, algunos de los accionistas tomaron la palabra para hablar sobre esta puja entre el llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski.

Facebook Twitter Linkedin

Así recibieron a los directivos del Grupo Sura a las afueras de Plaza Mayor. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

Uno de los más enérgicos fue Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, y quien compró una acción de Sura para poder hablar.



Yepes recordó la importancia de las decisiones que se tomaron en el pasado y que hicieron grande a estas empresas.



(Siga leyendo: Las entrañas del millonario negocio de la extracción de oro en el Bajo Cauca)



“Doctor Gilinski, lo tengo al frente y usted sabe que lo respeto y que lo que digo es cierto. Hay que parar esta guerra ¡Basta ya de esta pesadilla! Así no se puede hacer negocios”, expresó Yepes.



Algunos de los accionistas coincidieron en opinar que esta medida cautelar es “una confiscación totalmente inconstitucional que busca coartar el voto de los accionistas. Esto afecta a los socios minoritarios y sería un golpe al valor de las acciones que tenemos”.

Facebook Twitter Linkedin

Asamblea de Accionista de Grupo Sura Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Otro de los voceros tomó la palabra para refutar lo anterior dicho. “Eso no es lo que dice la medida cautelar, lo que dice es que sí puede votar, no engañemos, pero se tiene que hacer un trámite que es invitar a los accionistas a decirnos qué es lo que va a votar. Solo se pidió que se siga lo que dice la medida cautelar, por lo que mi voto será negativo”.



Sin embargo, a esta persona le aclararon que la medida cautelar no está decretada, por lo que sus efectos no son válidos.



Surtidas las votaciones, se aprobó autorizar a los representantes legales de Grupo Sura a votar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas de Grupo Nutresa el 11 de abril de 2023 para elegir su junta directiva, así como en aquella convocada para el 3 de abril de 2023 con la finalidad de decidir sobre autorizar o no a los representantes legales de Grupo Nutresa para deliberar y decidir en las reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Argos y Grupo SURA por potenciales conflictos de interés.

También se aprobó autorizar a los representantes legales de Grupo Sura a votar en nombre de esta sociedad en futuras reuniones de la Asamblea General de Accionistas de Grupo Argos y Grupo Nutresa “sobre asuntos relacionados con la elección de sus juntas directivas o para asegurar la representación proporcional de Grupo SURA en los órganos societarios en dichas sociedades o para garantizar el pleno ejercicio de los derechos”.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Posterior a esto, se solicitó votar para levantar el presunto conflicto de intereses aducidos por el Grupo Gilinski, proposición aprobada con más de 233 millones de acciones, que representan el 57,65 por ciento del total.



ALEJANDRO MERCADO

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN