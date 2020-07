Gremio empresarial de Medellín acata, pero no comparte la cuarentena

En el primer día de la cuarentena en Medellín tipo 'acordeón' (3 de días de cierre y 4 de apertura), un sector del empresariado antioqueño se mostró en contra de esta medida adoptada por el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, ante el incremento desbordado de los casos de covid-19.



El Comité Intergremial de Antioquia, conformado por 29 gremios y 5 Cámaras de Comercio, emitió un comunicado en el que indica que acatará la medida, aunque no está a favor de la misma.

"El Comite no comparte que al sector formal empresarial se le iguale al nivel de la informalidad y de aquellos que practican la indisciplina social que si ponen en riesgo a toda la sociedad", dice el documento.



Argumentan los empresarios que el crecimiento en los contagios en Medellín no obedece a la reactivación del comercio, los cuales para ellos, se han comprometido en la implementación de estrictos protocolos y medidas de bioseguridad.



Le puede interesar: 'Medellín llegará a su pico a comienzos de agosto': Daniel QuinteroSin embargo, desde el primero de junio cuando se dio la reapertura económica en la ciudad, Medellín pasó de 499 casos a 6.502. Es decir, aumentó 6.003 casos en 46 días (un promedio de 130 casos diarios).

La razón de este incremento, para el Comité, se debe a la indisciplina social por parte de los ciudadanos, por lo que sugirió más acciones, contundencia y efectividad de parte de las autoridades.



"No podemos aceptar estar ante la dicotomía de salud o economía. Está probado que puede haber actividad económica responsable y segura; de allí, la inconveniencia de frenar el aparato productivo de la región que debilita al sector empresarial formal, juicioso, comprometido y responsable con enormes y nefastos impactos sociales porque aumenta sus dificultades, comprometiendo la viabilidad de su operación y por tanto causando más desempleo, difícil de recuperar en las actuales circunstancias", dice el comunicado.



En entrevista con EL TIEMPO, el alcalde Daniel Quintero manifestó que si bien mantiene un diálogo abierto con el sector empresarial antioqueño, no los consultó ni cuando tomó la decisión de abrir el comercio, ni cuando decidió realizar esta nueva cuarentena estricta.



"Uno tiene que tomar decisiones pensando en la conciencia. Esto es lo que los epidemiólogos mandan y cuando se trata de salvar vidas, no debe haber otra consideración. Lo que hemos hecho es buscar estrategias inteligentes para lograr ambas cosas, proteger la salud y el empleo de las personas", expresó el alcalde.

