El Cuerpo de Bomberos de Bello y miembros de la Defensa Civil atendieron un grave incendio que se presentó en la noche del sábado, 24 de diciembre, en el cerro Quitasol de ese municipio del norte del Valle de Aburrá.



Desde las 8:15 de la noche, organismos de socorro llegaron a la remota zona para atender la emergencia que fue causada por un globo de mecha que cayó en este territorio protegido, de gran importancia para el medio ambiente de la región.

"El incendio lo empezamos a atender en la noche del sábado. Sobre las 11:30 p.m. tuvimos que bajar el personal por seguridad porque el terreno del sector no es muy bueno. Desde las 7 de la mañana la gente está trabajando en mitigar el incendio", explicó Nelson Zuluaica, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bello.



Al lugar llegaron 15 unidades de Bomberos en la noche del sábado y 12 en la mañana del domingo. Además, 4 miembros de la Defensa Civil apoyaron las labores de mitigación. Al momento, las llamas están controladas en un 90 por ciento.

#AEstaHora nuestros @BomberosBello1 atienden un incendio forestal en el Cerro Quitasol.



Continuamos informando. pic.twitter.com/x0FNH6sxlJ — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) December 25, 2022

Esta práctica que hacen algunas personas no es buena para el medio ambiente ni para la fauna y flora de nuestro municipio y de nuestra área metropolitana. FACEBOOK

Al tratarse de una zona de difícil acceso, el personal subió en una camioneta 4x4 hasta el punto más cercano para continuar el recorrido a pie. La atención al incendio se hizo con equipos y herramientas manuales.



"Ya no hay llamas. Hay algunos puntos calientes y emanando algunos humos. Están haciendo guarda de ceniza y están mitigando estos puntos calientes para poder dar por culminado el incendio", agregó el comandante.



Además, uno de los bomberos adelanta un recorrido en la zona para determinar con precisión el área afectada por las llamas. De manera preliminar, se habla de 6 hectáreas, número que está pendiente de confirmar.



"Esta práctica que hacen algunas personas no es buena para el medio ambiente ni para la fauna y flora de nuestro municipio y de nuestra área metropolitana. Si van a elevar globos, no los hagan de mecha que son los que generan incendios, no solo en los cerros, sino también en viviendas y fábricas", dijo Zuluaica sobre los globos de mecha que son comunes en esta época del año.



Este es el segundo incendio que se ha presentado en el cerro Quitasol de Bello en lo que va de diciembre. El primero fue provocado por un grupo de jóvenes que fueron vistos y entregados a las autoridades.



