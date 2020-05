Piden aplazar grandes proyectos en Antioquia para atacar el hambre

La concejala Dora Saldarriaga (Movimiento Estamos Listas) y el diputado Camilo Andrés Calle (Alianza Verde) coincidieron, al inicio de las discusiones de los planes de desarrollo municipal y departamental, en priorizar lo social por encima de las obras, inclusive, la seguridad.



“Hay que recuperar lo social haciendo una redistribución. Debemos mirar desde lo legal qué se puede aplazar, no cancelar, pero sí aplazar”, dijo Saldarriaga. Agregó que para ella no es posible llevar a cabo un Plan de Desarrollo que mantenga los rubros tradicionales, como infraestructura o seguridad, y no mueva recursos a la línea social, así ello implique afectar grandes proyectos.

La concejala propuso la necesidad de implementar un sistema municipal de cuidado que sustente las familias pobres durante la crisis.



En este mismo sentido se pronunció Luis Bernardo Vèlez (movimiento Independiente), presidente del Concejo. Él expuso la creación de mecanismos como una renta o canasta básica por un periodo de entre tres a seis meses para unas 370.000 a 450.000 familias medellinenses. Propuesta que debería ser incluida en los 4,5 billones de pesos que en promedio tendría de presupuesto la ciudad cada año del cuatrienio.



Definir la renta básica dependerá del rubro que se acuerde destinar.



Aunque para Vélez es prematuro decir si es necesario detener proyectos como, por ejemplo, el túnel del Toyo (1,8 billones de pesos), en el que Medellín invierte 520.000 millones de pesos, declaró que, llegado el momento, lo consideraría pues la prioridad es la atención de las comunidades en una ciudad que, dijo, reveló en esta emergencia sanitaria por la covid-19 aún más sus inequidades y mostró la fragilidad de su economía.

Quien sì se mostró enfático en la posible suspensión de uno de los grandes proyectos de Antioquia para atender la situación social fue el diputado Luis Eduardo Peláez (Polo Democrático). “Tenemos tres proyectos grandes: ferrocarril, puertos y túnel de Toyo. Hay que sacrificar uno de ellos y el asunto es muy sencillo: se sacrifican proyectos de infraestructura o se sacrifican vidas humanas”, precisó.



Agregó que al aplazar por un par de años el proyecto del Toyo estarían disponibles unos 270.000 millones de pesos que, propone, se destinen para la creación de bonos que se entreguen en los municipios para que las familias accedan a un sustento básico.



Además, demandó del plan departamental más compromiso con la salud de los antioqueños. Enfatizó que, en el borrador inicial del plan, la inversión en prevención en salud y salud pública “es cero” y que esa situación no es la ideal ni cuando no se padecía la pandemia y menos ahora.

Por su parte, el diputado Camilo Andrés Calle, señaló que, ante el impacto en los ingresos del departamento por la disminución de ventas en la Fábrica de Licores, la Lotería de Medellín, de los recaudos por sobretasa a la gasolina e incluso impuestos vehiculares; la infraestructura sería la sacrificada para priorizar la atención de la crisis social y la reactivación y dinamización de la economía antioqueña.



Calle señaló que propondrá durante las sesiones de discusión del Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023, el proyecto ‘Antioquia sin hambre’, en el que se girarían recursos directamente a las familias antioqueñas y así se evitarían los costos logísticos de la entrega de mercados, por ejemplo, y se dinamizaría la economía local.

Así será la discusión de los planes de desarrollo

Debido a la cuarentena las sedes de Concejo y Asamblea están cerradas, pero todas las estructuras de ambas corporaciones han estado activas y sus miembros trabajando de manera virtual.



Tanto Concejo como Asamblea trabajan sobre la base de que los debates se realizarán de manera virtual, como mínimo hasta el 11 de mayo, pero se preparan para hacer todo el proceso de forma virtual y se comprometieron a tener listos los mecanismos para que los ciudadanos participen en la definición de las hojas de ruta para los próximos cuatro años, periodo marcado por la pandemia.



En el caso del Concejo las sesiones plenarias virtuales serán transmitidas a toda la ciudadanía a través del canal de YouTube de la Corporación, en el cual se les encuentran como Concejo de Medellín. Asimismo, se enlazará en las redes sociales Twitter y Facebook, en Twitter somos @concejomedellin y en Facebook Concejo de Medellín.

Las sesiones virtuales se realizarán a través de la plataforma CISCO Webex, una herramienta que adquirió el Concejo en el 2018, catalogada como una de las más seguras para protegerse de ataques informáticos y tiene capacidad para recibir hasta 500 personas, por lo cual permite la participación masiva de la comunidad.



Igualmente, en las redes sociales podrán dejar sus opiniones, propuestas y comentarios: Twitter e Instagram @concejomedellin, Facebook y YouTube/ Concejodemedellin y Whatsapp 3045384331



Tambièn pueden escribir al correo electrónico: atencionalusuario@concejodemedellin.gov.co



Para participar en la plenaria, la ciudadanía podrá intervenir inscribiéndose con un día de antelación en la página web del Concejo, botón/ participe en las sesiones plenarias. A estas personas se les habilitará el acceso a la plataforma CISCO Webex para que puedan intervenir.



VÍCTOR HUGO VARGAS

Para EL TIEMPO @victorvargas72

Medellín