En redes sociales se hizo viral este 20 de enero una denuncia en la que se muestra en video a un hombre frotando sus partes íntimas sobre una joven en el interior de un vagón del Metro de Medellín.



El hecho ocurrió en horas de la mañana en la estación Ayurá en el tramo hacia Envigado y según los testigos, el acoso ocurrió ante la mirada y el silencio de los pasajeros.

"Esto no puede pasar. Acoso en el metro de Medellín. Ocurrió ante las miradas de todos y el silencio que es cómplice. Queremos encontrar al sujeto para interponer la denuncia. Ayúdennos a difundir hasta encontrarlo", dice la denuncia en redes, con foto y video.



De acuerdo con la persona que grabó el video, había mucha congestión de gente en el tren, pero cuando se llegó a la estación Ayurá y hubo menos afluencia, pudo ver el acoso.



"Me percaté que había un hombre que se estaba tapando por un lado con una chaqueta y que estaba rozando con su miembro a una señora que estaba delante de él. Muy seguramente ella no se dio cuenta o si lo hizo, tal vez su reacción como víctima fue quedar en shock", narró el hombre.



(Le puede interesar: Hay Festival Jericó: tres días de ciencia, literatura música y arte)

Si eres víctima de acoso sexual o presencias el hecho, no dudes en oprimir el botón rojo🔴. Esta situación es considerada una emergencia. pic.twitter.com/R6eyLLQUnO — Metro de Medellín (@metrodemedellin) January 20, 2022

Quien grabó el video reconoció que pudo haber hecho uso del botón rojo ubicado en los vagones del Metro, haber confrontado al acosador o pedir ayuda a las otras personas, pero dijo también sentirse en shock y quedarse pasmado.



"Luego decidí sacar el celular para grabar la situación, porque creo que es importante tener pruebas en este tipo de situaciones de acoso por la credibilidad. Creo que sirvió mucho porque se puede visibilizar esta situación que es muy recurrente y que permite poner atención a la forma en la que reacciona la víctima y las otras personas. También permite identificar al acosador", explicó el hombre.



(También lea: ‘No le tengo miedo a la revocatoria’: Daniel Quintero)



Agregó que con esto, espera que motive aún más la denuncia de estos casos y que se logren soluciones efectivas para las víctimas.



Por su parte, el Metro de Medellín informó que ya está al tanto del caso y está haciendo el seguimiento por las cámaras de seguridad "para individualizar a la persona y poder identificarlo (si usó Cívica Personalizada para ingresar al sistema)".



MEDELLÍN